وزير جيش الاحتلال يصادق على مواصلة العدوان على لبنان

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الخميس، أن وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت صدق على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية ضد لبنان.

وزير جيش الاحتلال يصادق على مواصلة العمليات ضد لبنان

ويأتي ذلك بعدما تحدثت تقارير إعلامية، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تحت ضغوط أمريكية لمنع نشوب حرب شاملة.

وفي هذا السياق ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات.

وفي المقابل أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن ‏الأنباء عن وقف إطلاق النار مع حزب الله غير صحيحة.

مقترح التهدئة الأمريكي الفرنسي

وأشار إلى أن رئيس الوزراء لم يُعطِ رده على مقترح التهدئة الأمريكي الفرنسي.