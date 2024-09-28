جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه

الحرب على لبنان، زعم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في "حزب الله" في جنوب لبنان ونائبه في غارة استهدفتهما.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغار طيران سلاح الجو على محمد علي إسماعيل، قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان، ونائبه حسين أحمد إسماعيل، ما أدى إلى مقتلهما. وتم القضاء معهم على قادة آخرين في حزب الله".

غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ترصدها كاميرا الجزيرة أثناء مداخلة مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم على الهواء مباشرة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/mYWNvxKfE1 September 27, 2024

وأضاف البيان: "محمد علي إسماعيل مسؤول عن العديد من الأعمال الإرهابية من قطاعه باتجاه أراضي دولة إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل وإطلاق صاروخ أرض-أرض باتجاه وسط البلاد يوم الأربعاء الماضي".

وتابع الجيش: "ينضم اغتيالهم إلى اغتيال رئيس وحدة الصواريخ في حزب الله، إبراهيم محمد القبيسي، واغتيال مسؤولين كبار آخرين في منظومة الصواريخ في حزب الله".

وبحسب المتحدث: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة وإصرار ضد منظمة حزب الله الإرهابية لإلحاق الأذى والقضاء على كبار أعضاء المنظمة الإرهابية".

تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأفادت وسائل إعلام عربية بتجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحة أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت أنه سمع دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم السبت، قد أعلن منذ قليل بتوجيه ضربة بعد قليل ضد القدرات الإستراتيجية لـ "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقال هاجاري: "في الساعات القليلة المقبلة سنهاجم القدرات الإستراتيجية التي دفنها حزب الله تحت ثلاثة مبانٍ في قلب الضاحية في بيروت".



وأشار الجيش إلى أن البنايات التي سيتم استهدافها، يخزن بها صواريخ مضادة للسفن.

وشدد على أن "الجيش وجه إنذارًا لسكان مبانٍ في الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث لأننا سنقصفها".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سنهاجم أي طائرات في طريقها لمطار بيروت إذا كانت تحمل شحنات أسلحة لحزب الله ولن نسمح بهبوطها.. طائراتنا تحلق فوق مطار بيروت الدولي".

وأكد هاجاري أن "نتائج هجومنا على القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لا تزال قيد الدراسة"، مشددا على أن "هجومنا كان دقيقا جدا"، مشيرًا إلى أنهم "على اتصال دائم مع الولايات المتحدة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.



وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت 4 مبانٍ سكنية بمنطقة حارة حريك طلعة العاملية في ضاحية بيروت الجنوبية، فهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الغارات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هدف الغارة الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت هو الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله.