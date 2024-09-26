إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية وصافرات الإنذار تدوي
أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الغربي.
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في عكا والجليل وبعض مناطق شمال إسرائيل.
مفاوضات التهدئة ستكون تحت النار
قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، إن “أي مفاوضات تهدئة ستكون تحت النار، وسنواصل ضرب حزب الله”، وفق زعمه.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، قرر إبلاغ أمريكا استعداده للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق النار.
نتنياهو يبلغ أمريكا استعداده للتفاوض مع لبنان
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فوض وزير الشئون الإستراتيجية رون ديرمر، بإخطار أمريكا أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت.
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