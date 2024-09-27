بريطانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

دعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة رعاياها في لبنان إلى المغادرة فورًا على متن أول رحلة متاحة، وذلك عقب الغارة التي استهدفت مقر "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

بريطانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

وأضاف بيان الوزارة: "نحن نعمل على زيادة القدرة الاستيعابية وتأمين مقاعد للمواطنين البريطانيين للمغادرة. وعلى الرعايا البريطانيين في لبنان تسجيل حضورهم لتلقي أحدث المعلومات".



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية 4 مبان سكنية بمنطقة حارة حريك طلعة العاملية في ضاحية بيروت الجنوبية، فهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الغارات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هدف الغارة الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت هو الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله.