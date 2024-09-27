لحظة القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية فى لبنان (فيديو)
تداول نشطاء على مواقع التواصل مشاهد صادمة، توثق القصف الإسرائيلي العنيف وغير المسبوق الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم.
غارات علي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت
وشنت المقاتلات الإسرائيلية مساء اليوم غارات غير مسبوقة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقال ناشطون لبنانيون قريبون من مكان تلك الغارات، إنهم سمعوا دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية لم يسبق لهم أن سمعوا مثيلا لها منذ التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر الماضي.
وقال شهود من رويترز إن سحب دخان كثيفة تصاعدت فوق العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة بعد سماع دوي عدة انفجارات.
وأشاروا إلى أن الغارات المتتالية سوت العديد من المباني في الأرض.
نتنياهو يقطع مؤتمر صحفى فى نيويورك خلال عملية الضاحية الجنوبية
من جهته موقع "واللا" العبري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع إحاطة صحفية في نيويورك،عقب الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية، وخرج للقاء مستشاره العسكري لتلقي تحديث أمني.
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