استهداف مقر قيادة حزب الله، قصف عنيف على الضاحية الجنوبية في لبنان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن 10 انفجارات دوت جراء سلسلة غارات شنتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، هي الأعنف على الضاحية الجنوبية في بيروت، مرجحا أنها كانت بالقرب من طريق مطار بيروت الدولي بجهة حارة حريك.

الجيش الإسرائيلي يستهدف مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق، إنه استهدف مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، تنفيذ عشرات الغارات على بنى تحتية ومبان عسكرية وخلايا لحزب الله في مناطق عدة بجنوب ‎لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 88 وإصابة 153 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

نزوح 250 ألف لبناني بسبب القصف الإسرائيلي

وقال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، أمس الخميس: "نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين".

وأضاف ناصر ياسين: "مراكز الإيواء بها حاليا 77 ألف نازح، لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفا، ومن الواضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزان عن وقف الاعتداءات على لبنان".

ومنذ عدة أيام بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية على جنوب لبنان، استهدفت المنازل والمناطق السكنية والبنية التحتية في الجنوب، مما تسبب في نزوح آلاف المواطنين.