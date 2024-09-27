السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بيان عاجل من السفارة المصرية في لبنان لأبناء الجالية

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

طالبت السفارة المصرية في لبنان، اليوم، من أبناء الجالية، الاستمرار في أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترًا، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المعنية والاستمرار في التواصل مع السفارة.

وقالت السفارة المصرية لدى لبنان، في بيان لها، أنه على المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بسرعة تسجيل بياناتهم من خلال إرسال رسالة تتضمن الاسم بالكامل وصورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وبيانات التواصل معهم عبر  أي من قنوات الاتصال التالية:

*صفحة  السفارة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان)

* ⁠البريد الإلكتروني للسفارة embassy.beirut@mfa.gov.eg

* ⁠الاتصال بالسفارة علي الأرقام التالية: ٠١٨٢٥٥٦٦ (الرقم الداخلي ١٠٢ و١٠٤، ورقم المحمول ٧٦٦٥٤٦٣٤ علي مدار ٢٤ ساعة. 

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