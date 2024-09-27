أخبار مصر، الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية، بدء غلق الطريق الدائري من المنيب باتجاه وصلة المريوطية، 4 قرارات مهمة لـ" الأعلى للجامعات " قبل بدء الدراسة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تحذير من الشبورة المائية الكثيفة على هذه الطرق غدا

حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباح الغد السبت على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة أحيانًا على شمال الصعيد ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

وزير التعليم العالي يبحث مع السفير السويدي سُبل تعزيز التعاون

استقبل أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير هوكان إيمسجورد سفير مملكة السويد بالقاهرة، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي: الانتهاء من أعمال الصيانة للمباني ومدرجات الجامعات

يستعد 3.7 ملايين طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد لبدء الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2024 /2025، غد السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

4 قرارات مهمة لـ " الأعلى للجامعات " قبل بدء الدراسة

عقد المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

رئيس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات للعام الدراسي الجديد، غدا

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، جاهزية الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد ( 2024 - 2025م) الذي يبدأ غدًا السبت، مشيرًا إلى أن جميع الكليات استعدت لبدء العام الدراسي وتم وضع الجداول الدراسية على صفحات جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم.

بيلعب معاهم كورة، مدير مدرسة بالجيزة يشارك تلاميذه فرحتهم بالعام الدراسي الجديد

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من مدرسة منشأة رضوان بمحافظة الجيزة، لمدير المدرسة وهو يشارك طلابه بالأسبوع الأول للدراسة في الأنشطة المفضلة لديهم لجذبهم للحضور بالمدرسة.

بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للتدريب، إعداد دليل تصنيف مهني يتماشى مع متغيرات أسواق العمل

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، الإدارات المختصة بالوزارة، بتفعيل أوجه التعاون بين اللجنة المعنية بإعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، مع المؤسسة الأوروبية للتدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، وربط الدليل المصري،بالدليل الأوروبي والدولي لتسهيل عملية تنقل الأيدي العاملة، والتعرف على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الخارج لتأهيل الشباب المصري عليها.

جامعة حلوان تعلن تطوير المطاعم وتحسين جودة الخدمات الغذائية لطلاب المدينة الجامعية

أكدت جامعة حلوان، استعدادها التام لاستقبال طلاب المدينة الجامعية خلال العام الجامعي الجديد 2024-2025.

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد، سقوط أمطار على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة غدًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية غدًا.

أبرزها الشورت والشبشب والملابس الممزقة، 10 محظورات للطلاب داخل الحرم الجامعي

يستعد 3.7 ملايين طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد لبدء الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2024 /2025، غدا السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

البيئة تكثف جهودها لمكافحة تلوث الهواء وتنظم حملات توعية واسعة حول قش الأرز (صور)

قام الدكتور عصام عامر، رئيس قطاع شؤون الفروع بجهاز شئون البيئة، بزيارة ميدانية لمحافظة البحيرة، برفقة علي جمال دومة، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة البحيرة، في إطار الجهود المستمرة لمواجهة مشكلة تلوث الهواء.

بدء غلق الطريق الدائري من المنيب باتجاه وصلة المريوطية لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة بدء أعمال الغلق الكلي للطريق الدائري في الاتجاه القادم من منطقة المنيب باتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي، ويأتي هذا الغلق في إطار خطة تطوير محور عمرو بن العاص، حيث يتم خلال هذه الفترة رفع الجمالونات والكمرات العرضية للمحور.

إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول لمدة ساعتين احتفالا باليوم العالمي للسياحة

قامت وزارة السياحة والآثار منذ قليل بإضاءة أهرامات الجيزة، وتمثال أبو الهول، احتفالا بيوم السياحة العالمي، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام وتم إطلاقه هذا العام تحت شعار "سياحة وسلام".

قنصل تركيا: الأزهر له دور محوري كمنارة للعلم والحكمة في العالم الإسلامي (صور)

زار محمد طارق سفيان، سفير جمهورية ماليزيا، وحياتي قنصل دولة تركيا، وإبراهيم أصلان المستشار التعليمي بدولة تركيا، الجامع الأزهر اليوم الجمعة، وكان في استقبالهم الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ أحمد الطباخ، مدير المكتب الفني بالجامع الأزهر، والدكتور مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.