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أخبار مصر

4 قرارات مهمة لـ " الأعلى للجامعات " قبل بدء الدراسة

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
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 عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من  رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

 

تعليمات المجلس الأعلى بشأن استعدادات العام الجامعي الجديد

 أهمية انتهاء جميع أعمال الصيانة للمنشآت، والمعامل، والورش، والمكتبات، وقاعات الدراسة، والمدن الجامعية. 

توفير كل ما يلزم لدعم العملية التعليمية من مدرجات، ومعامل، وأجهزة. 

ضرورة الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية، وإعلانها للكليات؛ حرصًا على انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة. 

أحيط المجلس علمًا بالتقرير المقدم من  الدكتور مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والذي تناول الأنشطة المنفذة لتنمية الوعي المجتمعي ووعي الطلاب ضد الأفكار الهدامة وغير السوية؛ بهدف حماية المجتمع والوطن.

كما استعرض المجلس التقرير  المقدم من السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات، والذي تضمن أعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات في مختلف الكليات، والتي بلغت127413 طالبًا وطالبة، منهم 70823 طالبًا وطالبة لائقين بكليات (التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، والتربية الرياضية).

يستعد 3.7 ملايين طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد لبدء الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2024 /2025، بداية من غد السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا)، بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية.

 

التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي

 وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة بجميع الجامعات والمعاهد؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

كما وجه الوزير بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات والمعاهد.

 

خطط الأنشطة الطلابية المختلفة 

 ووجه الوزير أيضًا بضرورة تنفيذ الجامعات والمعاهد خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية) ودعم الطلاب أصحاب المواهب، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تعُد من أهم أُسس المنظومة التعليمية، التي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية، وتوثيقها بين الطلاب، ومن أهم السُبل لاندماج الطلاب مع المجتمع، سواء داخل الجامعات والمعاهد أو تأهيلهم للمجتمع الخارجي، ولخلق بيئة تنافسية في جميع المجالات.

واستعدت الجامعات والمعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال الانتهاء من أعمال الصيانة للمباني، والمُدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، والمدن الجامعية، بالإضافة إلى التأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية؛ حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

 

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