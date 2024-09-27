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أخبار مصر

بيلعب معاهم كورة، مدير مدرسة بالجيزة يشارك تلاميذه فرحتهم بالعام الدراسي الجديد

مدير المدرسة
مدير المدرسة

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا من مدرسة منشأة رضوان بمحافظة الجيزة، لمدير المدرسة وهو يشارك طلابه بالأسبوع الأول للدراسة في الأنشطة المفضلة لديهم لجذبهم للحضور بالمدرسة.

وأشاد عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بما فعله مدير المدرسة، مؤكدين أن الصور مبهجة، وأن مدير المدرسة سامي عبد الكريم، استطاع أن يؤدي دوره على أكمل وجه.

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 وبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

 

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام  من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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