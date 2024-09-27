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أخبار مصر

تحذير من الشبورة المائية الكثيفة على هذه الطرق غدا

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباح الغد السبت على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة أحيانا على شمال الصعيد ومدن القناة وشمال ووسط سيناء٠

تحذير من الشبورة المائية الكثيفة على هذه الطرق غدا


 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس حار  نهارا  على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.


 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس  غدا

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة: 32

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة:32

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى:25

 

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