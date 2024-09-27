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بدء غلق الطريق الدائري من المنيب باتجاه وصلة المريوطية لمدة شهر

غلق الطريق الدائري
غلق الطريق الدائري
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أعلنت محافظة الجيزة بدء أعمال الغلق الكلي للطريق الدائري في الاتجاه القادم من منطقة المنيب باتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي، ويأتي هذا الغلق في إطار خطة تطوير محور عمرو بن العاص، حيث يتم خلال هذه الفترة رفع الجمالونات والكمرات العرضية للمحور.

التحويلات المرورية البديلة لغلق الطريق الدائري

وأكدت المحافظة توفير التحويلات المرورية اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة الغلق، وذلك لتقليل الأثر على المواطنين وتسهيل تنقلاتهم.

وأوضح مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أنه يأتي غلق الطريق الدائري في هذا الجزء بالتحديد لضمان سلامة العاملين أثناء تنفيذ أعمال الرفع، وكذلك لتجنب أي عوائق قد تعرقل حركة المرور خلال هذه الفترة الحرجة من المشروع.

وأعلنت محافظة الجيزة عن غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه وصلة المريوطية لمدة ٣٠ يومًا بدءا من مساء يوم الجمعة الموافق ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٤، وذلك لتنفيذ أعمال رفع الجمالونات الخاصة بمحور عمرو بن العاص من خلال الشركة المنفذة بطول ۷۵ م وعرض ۱۷ م وارتفاع ۱۲ م ويزن الجمالون الواحد ٣٥٠ طنا، وذلك أعلى وصلة المريوطية في الاتجاهين باستخدام عدد ٩ أوناش ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لضخامة المشروع والأعمال

غلق الطريق الدائري من المنيب

وأكدت المحافظة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار التنسيق الدوري مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى والإدارة العامة للمرور، حيث سيتم غلق الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي

التحويلات المرورية أثناء غلق الطريق الدائري

وتأتي التحويلات المرورية كالتالي:- 
 

المرحلة الأولي:- رفع وتركيب الجمالون أعلي مسطح ومطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه الطريق السياحي والقوس الغربي:
والذي يستلزم إجراء غلق مطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وكذا غلق مسطح وصلة المريوطية للقادم من المنيب المؤدي الي الطريق السياحي لمدة ( ١٥ ) يوما لوقوف الأوناش المستخدمة في الرفع.

التحويلات المرورية البديلة للمسارات المغلقة


أولا:- حركة المركبات القادمة من اعلي المنيب وترغب في استخدام مسطح محور المريوطية للوصول الي الطريق السياحي يتم استخدام مسار بديل تم تنفيذه بمعرفة الشركة بعرض ( ٤ حارة مرورية ) يمين المسطح الجاري غلقه. 
 

ثانيا: المركبات القادمة من اعلي المنيب وترغب في استخدام وصلة محور المريوطية للوصول إلى القوس الغربي يتم الدخول يمينا إلى مدخل محور عمرو بن العاص والسير لمسافة حوالي ۸۰۰ متر ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه الدائري ثم استخدام مطلع محور عمرو بن العاص المؤدي الي وصلة المريوطية اتجاه القوس الغربي وتصل مدة تنفيذ أعمال الغلق والتحويلات ( ۱۵ ) يوما.

المرحلة الثانية: رفع وتركيب الجمالونات أعلى مطلع ومنزل وصلة محور المريوطية:-

والتي تستلزم إجراء الغلق الكلي لمدخل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربي من اعلي طريق الاسكندرية الصحراوي اتجاه المنيب وكذا مطلع محور المريوطية للقادم من مناطق صفط اللبن اتجاه المنيب (۳) أيام متفرقة أثناء رفع الجمالونات على أن تكون مسارات الحركة البديلة على النحو التالي 
 

أولا: المركبات القادمة من طريق الواحات ومدينة ٦ أكتوبر يتم استخدام طريق الواحات ومنه الي الطريق السياحي اتجاه دائري المنيب.
 

ثانيا: المركبات القادمة أعلى القوس الغربي من أعلى طريق الإسكندرية الزراعي ومناطق محور ٢٦ يوليو وترغب في استخدام مطلع وصلة المريوطية الجاري غلقه ( يتم استمرار السير أعلى القوس الغربي وصولا لطريق الواحات اتجاه الطريق السياحي ومنه الي دائري المنيب على أن تكون مدة الغلق ٣ أيام متفرقة وتكون خلال فترة أعمال المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة: استكمال تركيب الكمر العرضي والباكية المعدنية والذي يستلزم إجراء غلق جزئي لمطلع وصلة المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وذلك لتركيب الكمر العرضي وكذا الانتهاء من رفع وتركيب الباكية المعدنية حيث تصل مدة اعمال الغلق الجزئي ( ١٥ ) يوما.
 

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية ( إضاءة – طواحين ضوئية - مطبات صوتية - علامات إرشادية وتحذيرية... إلخ ) لتأمين منطقة الأعمال الي جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال التحويلات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات.

 

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التحويلات المرورية الطريق السياحي الطريق الدائري حركة المركبات محافظة الجيزة محور عمرو بن العاص يوم الجمعة

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