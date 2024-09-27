رئيس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات للعام الدراسي الجديد، غدا

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، جاهزية الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد ( 2024 - 2025م) الذي يبدأ غدًا السبت، مشيرًا إلى أن جميع الكليات استعدت لبدء العام الدراسي وتم وضع الجداول الدراسية على صفحات جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم.

ووجه رئيس الجامعة إلى دعم وتفعيل منظومة التحول الرقمي والتأكد من أعمال الصيانة وتوفير جميع سبل الراحة ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية.

بداية العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه من حسن الطالع أن نستقبل العام الدراسي الجديد بإنجازات حققتها الجامعة على أرض الواقع وهي حصول ست كليات بجامعة الأزهر على شهادة تجديد الاعتماد، وخمس كليات تحصل على الاعتماد للمرة الأولى، إضافة إلى اعتماد 13 برنامجًا أكاديميًّا بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، لافتًا إلى أن الكليات الحاصلة على شهادة تجديد الاعتماد كان في مقدمتها: كلية طب البنات بالقاهرة (اعتماد للمرة الثالثة)، إضافة إلى كلية الصيدلة للبنات بالقاهرة (اعتماد للمرة الثانية)، وكلية طب الأسنان بنين بالقاهرة (اعتماد للمرة الثانية)، وكلية الشريعة والقانون بطنطا (اعتماد للمرة الثانية)، وكلية أصول الدين بالمنوفية (اعتماد للمرة الثانية)، وكلية اللغة العربية بإيتاي البارود (اعتماد للمرة الثانية).

الكليات الحاصلة على الاعتماد في جامعة الأزهر

وأضاف بأن هناك كليات حصلت على شهادة الاعتماد للمرة الأولى، وهي: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، واللغة العربية بالزقازيق، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات، وأصول الدين والدعوة بأسيوط، والدراسات الإسلامية والعربية للبنين بأسوان، بجانب اعتماد عدد 13 برنامجًا أكاديميًّا تضمنت: تجديد الاعتماد لبرنامجي علم النفس وعلم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وتجديد الاعتماد لبرامج الجغرافيا والتاريخ والاجتماع وعلم النفس بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، واعتماد برنامجي: الكيمياء الخاصة، والكيمياء التطبيقية بكلية العلوم بنين بالقاهرة، واعتماد برنامجي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية بكلية التربية بنين بالقاهرة.