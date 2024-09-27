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أخبار مصر

بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للتدريب، إعداد دليل تصنيف مهني يتماشى مع متغيرات أسواق العمل

وزارة العمل
وزارة العمل

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، الإدارات المختصة بالوزارة، بتفعيل أوجه التعاون بين اللجنة المعنية بإعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، مع المؤسسة الأوروبية للتدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، وربط الدليل المصري،بالدليل الأوروبي والدولي لتسهيل عملية تنقل الأيدي العاملة، والتعرف على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الخارج لتأهيل الشباب المصري عليها.

وزير العمل يجتمع مع المؤسسة الأوروبية للتدريب لإعداد دليل تصنيف مهني يتماشى مع متغيرات أسواق العمل

 

يذكر أن وزارة العمل شكلت لجنة لإعداد دليل التصنيف المهني المصري والتي تعمل حاليا على تحديث نسخة الدليل 2017، ودراسة الوظائف المستحدثة تمهيدًا لاضافتها في "الدليل الجديد".

وبحسب بيان صحفي شهد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الخميس اجتماعًا للجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري، بحضور وفد من المؤسسة الأوروبية للتدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، برئاسة عبدالعزيز جواني،خبير تنمية بشرية بالمؤسسة، وذلك  للاستفادة من خبراتهم في إعداد دليل التصنيف المهني الأوروبي ESCO، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية.. وجاء في الاجتماع أن  وزير العمل محمد جبران قد وجه" اللجنة" في الاجتماع السابق بتكثيف الجهود،واللقاءات، لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من "الدليل"،لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل،وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة،وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية، حيث إن" دليل التصنيف" الحالي يضم ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصري.

وأوضح البيان أن الإجتماع ناقش الإطار العام للتعاون بين اللجنة والمؤسسة خاصة فيما يتعلق بإضافة المهارات المطلوبة لكل مهنة.. كما استمع الجانب الأوروبي لعدد من الاستفسارات لأعضاء اللجنة، وتم الاتفاق على أن يتم ربط الدليل المصري بالدليل الأوروبي والدولي على حد سواء لتسهيل عملية تنقل الأيدي العاملة بين مصر والدول الأوروبية , كما تم الاتفاق على عقد  ورش عمل متعددة للتدريب على آلية اعداد دليل التصنيف المهني.

 

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وزير العمل أسواق العمل تأهيل الشباب ورش عمل وزارة العمل محمد جبران

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