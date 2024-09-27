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أخبار مصر

جامعة حلوان تعلن تطوير المطاعم وتحسين جودة الخدمات الغذائية لطلاب المدينة الجامعية

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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أكدت جامعة حلوان، استعدادها التام لاستقبال طلاب المدينة الجامعية خلال العام الجامعي الجديد 2024-2025.

المدينة الجامعية جامعة حلوان 

وأشارت جامعة حلوان، أن عمليات التطوير بالمدينة الجامعية شملت تجديد وتحديث الغرف السكنية وتزويدها بكافة الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى تطوير المطاعم وتحسين جودة الخدمات الغذائية المقدمة للطلاب.

 

وأكدت جامعة حلوان أنه تم تحديث البنية التحتية للمدينة الجامعية، وإنهاء كافة الاستعدادات اللوجستية والإدارية لضمان انسيابية عملية تسكين الطلاب.

 

وأعلن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي،   الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، حيث يبدأ السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي الخميس 2 يناير 2025.

 وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

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جامعة حلوان تبدأ في استقبال الطلاب بالمدن الجامعية اليوم

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جامعة حلوان تعلن جاهزية مدينة الطلاب لاستقبالهم بداية من الجمعة

 

 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا)، بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية.

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