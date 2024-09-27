البيئة تكثف جهودها لمكافحة تلوث الهواء وتنظم حملات توعية واسعة حول قش الأرز (صور)

قام الدكتور عصام عامر، رئيس قطاع شئون الفروع بجهاز شئون البيئة، بزيارة ميدانية لمحافظة البحيرة، برفقة علي جمال دومة، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة البحيرة، في إطار الجهود المستمرة لمواجهة مشكلة تلوث الهواء.

البيئة تتابع كيفية التعامل مع قش الأرز من قبل المزارعين

وركزت الزيارة على متابعة كيفية التعامل مع قش الأرز من قبل المزارعين، وذلك بعد حملات توعية مكثفة نفذتها المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية وقد أكدت هذه الحملات على أهمية استخدام قش الأرز والاستفادة منه اقتصاديًا، بدلًا من حرقه.

تنظيم ندوات في المساجد بعد صلاة الجمعة للتوعية بخطورة حرق قش الأرز

وشملت الجولة الميدانية العديد من المراكز والقرى، حيث تم عقد لقاءات مع المزارعين وتوعيتهم بأضرار حرق المخلفات الزراعية على الصحة العامة والبيئة، كما تم تنظيم ندوات في المساجد بعد صلاة الجمعة لتعميق الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة.

وأثمرت هذه الجهود عن زيادة الوعي لدى المزارعين بأهمية استخدام قش الأرز، وبدأت تظهر نتائج إيجابية في تقليل حالات حرق المخلفات الزراعية.

وتهدف هذه الحملة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

الحد من تلوث الهواء الناتج عن حرق قش الأرز.

الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز من خلال تحويله إلى منتجات أخرى.

الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

تحسين جودة البيئة.



من جانبه أكد الدكتور عصام عامر أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لمواجهة مشكلة تلوث الهواء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها محافظة البحيرة في هذا الصدد.