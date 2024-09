لانا ديل راي تتزوج سرا (فيديو وصور)

كشف تقرير لموقع الديلي ميل، عن زواج المغنية الشهيرة، لانا ديل راي، منذ ساعات، من مرشد رحلات التمساح جيريمي دوفرين.

وذكر التقرير، أن زواج لانا ديل راي، كان بشكل سري، ولم يحضره سوى عدد قليل من الأهل والأقارب، من جانب عائلتين العرسان الجدد.

A video above Lana Del Rey’s wedding yesterday! pic.twitter.com/TFMCG6y6VN — LDR Crave (@LDRCRAVE) September 27, 2024

لانا تفضح حبيبها السابق

في سياق متصل، فضحت المغنية الشهيرة، حبيبها السابق الضابط شون لاركين، خلال أغنيتها الجديدة “Chemtrails”، والتي أصدرتها ضمن أغاني ألبومها الأخير، Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd، والذي يتكون من ١٦ أغنية.

وكشفت لانا ديل ري، خلال أغنيتها، أن حبيبها السابق، تزوج من شريكته الحالية، وهو لا يزال مرتبط عاطفيا بها.

وقالت لانا في “Chemtrails عن حبيبها السابق: "لقد ولد في ديسمبر، وتزوج عندما كنا لا نزال سويًّا، لقد تزوج عندما كنا نتعامل كزوجين معًا، وأحيانًا أتساءل ما الذي ستفكر فيه زوجته إذا عرفت ذلك".

لوحة إعلانية واحدة للترويج لألبومها الجديد

فيما وضعت لانا دي راي 37 عامًا، لوحة إعلانية واحدة للترويج لألبومها الجديد، “هل تعلم أن هناك نفقًا تحت أوشن بوليفارد”، في مدينة تولسا، بولاية أوكلاهوما، حيث يقيم حبيبها السابق شون لاركين، 49 عامًا.

وشاركت المغنية صورة لنفسها وهي جالسة داخل سيارتها مع منظر للوحة الإعلانات على حسابها الخاص على إنستجرام، وعلقت عليها: “هناك واحدة فقط وهي في تولسا”.