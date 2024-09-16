جوائز الإيمي، سيلينا جوميز تتألق بالأسود على السجادة الحمراء للحفل (فيديو)

جوائز الإيمي، خطفت الممثلة والمغنية الشابة، سيلينا جوميز، الأنظار على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الإيمي، بمجرد وصولها.

واختارت سيلينا جوميز، الظهور بفستان أسود أنيق، أظهر جمالها الطبيعي.

ترشيح سيلينا جوميز لجائزة الإيمي

ورشحت سيلينا جوميز للفوز بجائزة الإيمي ، في نسختها الـ 76، كأفضل ممثلة مساعدة كوميدية، عن دورها في الموسم الثاني لـ مسلسل Only Murders in the Building.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.