إعلام إسرائيلي: الإدارة الأمريكية مصدومة من نتنياهو لهذا السبب

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية في حالة صدمة من تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التفاهمات الصامتة بشأن وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان.

صدمة في الإدارة الأمريكية من نتنياهو

وفي السياق ذاته ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الخميس، أن مسؤولين أمربكيين أكدوا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمقربين منه شاركوا بشكل مباشر في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع حزب الله اللبناني.

نتنياهو يشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله

وقال المسؤولون إن اقتراح وقف إطلاق النار لم يناقش أثناء اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي أمس الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت قناة "العربية" السعودية، عن إبرام اتفاق على إطلاق وقف النار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله.

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