اتحاد الصحفيين العرب يدين الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في لبنان

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب الجرائم التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب اللبناني الشقيق، مما أسفر عن مجازر وحشية غير مسبوقة وإبادة جماعية للشعب اللبناني وعدد كبير من الزملاء الصحفيين اللبنانيين.



الصحفيين العرب يدين الهجمات على لبنان

وقال في بيان اليوم الخميس: "إن العدو الصهيوني لم يكتف بجرائمه الوحشية على غزة، بل يواصل عدوانه الوحشي الحالي على لبنان، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى".

فضح جرائم العدوان الصهيوني

وأضاف البيان: "الاتحاد العام للصحفيين العرب يدعو كافة الاتحادات النقابية والمنظمات الإعلامية الدولية لفضح هذا الكيان الصهيوني وإدانة جرائمه، كما يعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق والصحفيين اللبنانيين، ويدين بكل قوة ما تقوم به العصابات الصهيونية من جرائم بحق المدنيين العزل وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد".

مسؤولية مجلس الأمن تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني