الخميس 26 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

نتنياهو: أنباء وقف إطلاق النار مع حزب الله غير صحيحة

نصر الله ونتنياهو،
نصر الله ونتنياهو، فيتو

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن ‏الأنباء عن وقف إطلاق النار مع حزب الله غير صحيحة.

مقترح التهدئة الأمريكي الفرنسي

وأشار إلى أن رئيس الوزراء لم يُعطِ رده على مقترح التهدئة الأمريكي الفرنسي.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن الحديث عن تعليمات بشأن تهدئة العمليات العسكرية في الشمال مخالفة للحقيقة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أوعز للجيش بالاستمرار في القتال بكل قوة ووفقا للمخطط الموضوع.

ضوء أخضر لوقف إطلاق النار

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مسؤول في مكتب نتنياهو أن هناك ضوءا أخضر لوقف إطلاق النار في جبهة الشمال بهدف إفساح المجال للمفاوضات.

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك على ضرورة التوصل إلى تسوية على الحدود بين إسرائيل ولبنان بشكل يضمن والأمن والسلامة ويمكن المدنيين من العودة إلى ديارهم.

دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار

وشدد البيان على أن تبادل إطلاق النار منذ 7 أكتوبر، وخاصة على مدى الأسبوعين الماضيين، يهدد باندلاع صراع أوسع نطاقًا، وإلحاق الضرر بالمدنيين.

وقال البيان إن واشنطن وباريس عملا خلال الأيام الأخيرة على دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار لإعطاء الفرصة للدبلوماسية للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود.

وقال البيان إن كلا من أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية ودولة الإمارات وقطر قد أيدوه هذا المقترح.

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