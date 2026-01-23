الجمعة 23 يناير 2026
ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، مي عمر تطلب الطلاق من أحمد مجدي في "الست موناليزا"

مشاهد من مسلسل الست
مشاهد من مسلسل الست موناليزا، فيتو
تتعرض الفنانة مي عمر خلال أحداث مسلسلها الجديد الست موناليزا المقرر عرضه  في سباق رمضان 2026 ، لصدمة كبرى في زواجها الثاني الذي يقوم بخداعها وتكتشف أن كل ما قاله عن ثراء عائلته وهم.

 

وتطلب مي عمر الطلاق من زوجها أحمد مجدي، لتكون الزيجة الثانية لها، مما يجعلها تمر بأزمة نفسية كبرى.

 

وتبدأ مي عمر في بناء نفسها من جديد بالنزول لسوق العمل مما يجعلها تواجه محاربة من بعض رجال الأعمال.

 

مسلسل الست موناليزا في رمضان 2026 

وكشف البرومو التشويقي للمسلسل عن تعرض مي للخداع في زوجها أحمد مجدي والذي يريد الاستيلاء على أموالها.

 

مسلسل "الست موناليزا" يروي قصة حب بين مي عمر وأحمد مجدي، الذي يدعمها في تخطي مشاكلها الزوجية مع زوجها الأول، إلا أن شقيقة أحمد مجدي، التي تجسدها إنجي المقدم، تسعى إلى تدمير العلاقة بينهما.  

والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: محمود عزب، وفاء عامر، شيماء سيف، وجوري بكر وسيتم عرضه على شاشة MBC مصر في رمضان 2026.  

وتشهد أحداث مسلسل “الست موناليزا” للفنانة مي عمر مرورها بطفولة معقدة، وتظهر أحداث العمل تعامل أسرتها معها الذي ينشأ لديها عقدة التعامل مع الآخرين.

ويسيطر على أحداث مسلسل "الست موناليزا" عنصر الـ "فلاش باك"، الذي يبرز ذكريات بطلة العمل “موناليزا” وهي داخل السجن. 

وفي الحلقات الأولى من المسلسل، تتذكر مي عمر، التي تجسد شخصية موناليزا، الأحداث التي أدت إلى سجنها، وأبرزها الواقعة المأساوية التي غيرت مجرى حياتها. 

مسلسلات رمضان 2026، مي عمر تطلب الطلاق من أحمد مجدي في "الست موناليزا"

الجريدة الرسمية