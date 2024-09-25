تجنبا للحرب الشاملة، تفاصيل صفقة أمريكية فرنسية تشمل جبهتى لبنان وغزة

بدأ الحديث فى الأوساط السياسية الإقليمية والدولية، اليوم، عن صفقة تسوية ترعاها أمريكا وفرنسا لوقف إطلاق النار على لبنان وغزة.

مبادرة أمريكية جديدة تربط بين جبهتى غزة ولبنان

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" اليوم، إن المبادرة الأمريكية الجديدة هي الأولى التي يتم فيها ربط جبهتي غزة ولبنان في إطار الحملة الدبلوماسية التي تساعد فرنسا فيها.

كما نقلت "رويترز" عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم: إنه لا يوجد تقدم كبير فيما يتعلق بمبادرة واشنطن، في حين أكد مسؤولون لبنانيون ودبلوماسيون غربيون أن تفاصيل المبادرة تجري صياغتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

نتنياهو يبلغ واشنطن استعداده لوقف إطلاق النار فى لبنان

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، قرر إبلاغ أمريكا استعداده للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق النار.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فوض وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، بإخطار أمريكا أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت.

وقالت الصحيفة العبرية، إن تل أبيب تستبعد احتمالية نجاح المبادرة الأمريكية ضئيلة لكنها مستعدة لإبرام اتفاق.

من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر فى الاحتلال قوله: إنه ليس لدى إسرائيل مانع من بحث التسوية مع واشنطن شرط أن تأتي بالأمن لسكان الشمال، وفق مزاعمه.

صفقة أمريكية فرنسية يتم تجهيزها خلف جدران الأمم المتحدة

فى ذات السياق، وسط الحديث عن صفقة التسوية التى يتم تحضيرها خلف خلف جدران الأمم المتحدة، نقلت أيضا وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها: إن واشنطن تقود جهودا جديدة لإنهاء القتال في غزة ولبنان، موضحة أن الاتفاق الذي تسعى إليه واشنطن قد يشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وذكر مسؤول لبناني لـ رويترز، أن حزب الله منفتح على أي تسوية بشأن غزة ولبنان.

فيما قال مسؤولون إسرائيليون، إن واشنطن وباريس تعملان على مقترحين لوقف إطلاق النار، دون إحراز تقدم كبير حتى الآن.

من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلا عن مصدر سياسي إن جهودا أمريكية وفرنسية تسعى إلى وقف التصعيد في الأراضي اللبنانية.

بايدن يحذر من الحرب الشامل وينقل رسالة العالم العربي

هذا وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن لقناة "إيه بي سي"، إن الحرب الشاملة ممكنة في الشرق الأوسط، ولكن هناك أيضا إمكانية للتوصل إلى تسوية، في ظل التحضير لمبادرة جديدة تربط جبهتي غزة ولبنان.

وشدد الرئيس بايدن، على الحاجة لحل الدولتين لكل من إسرائيل وفلسطين، مضيفا أنه لا يتفق مع مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لحل الدولتين.

ولفت الرئيس الأمريكى، إلى أن العالم العربي يريد بقوة تسوية القضية الفلسطينية، مضيفا أنه يستخدم كل طاقة إدارته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.