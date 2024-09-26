جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي كبير في حزب الله بضربة نوعية
زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حزب الله
وأكدت إذاعة جيش الاحتلال في تقريرها، أن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، هو قيادي بارز في حزب الله.
وفي السياق ذاته ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن المستهدف في هجوم الضاحية الجنوبية هو قائد وحدة المسيرات في حزب الله، محمد حسين سرور.
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