نشرة أخبار مصر، لغز عودة يوسف بطرس غالي.. ارتفاع جديد في سعر الطماطم.. الشناوي: مباراة الزمالك صعبة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أعلنت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، ببدء استيفاء مصوغات تعيين معلمي المرحلة الثانية لمسابقة ٣٠ ألف معلم.

وطالبت مديريات التربية والتعليم المرشحين للتعاقد في مسابقة 30 الف معلم مساعد الحضور إلى ديوان المديرية قسم التعيينات بعد استيفاء مسوغات تعيينهم كاملة في المواعيد المحددة وذلك لتسليمهم مسوغات التعاقد والتعاقد معهم وتسليمهم خطاب استلام العمل.

تباينت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة والمحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت؛ وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية:

يترقب أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صدور قرار جمهوري بدعوة المجلس للانعقاد، في الدور الخامس للمجلس، الأسبوع المقبل، وفق ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

النواب ينتظر دعوة الرئيس للانعقاد في أكتوبر

ومن المقرر أن يصدر القرار الجمهوري بدعوة مجلس النواب، للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفي حال عدم الدعوة ينعقد البرلمان في هذا الموعد بقوة القانون.

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن لبنان على وشك حرب شاملة، والعدوان الإسرائيلي على لبنان غير مسبوق.

ناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي التطورات الأخيرة جراء الهجوم الجوي الواسع الذي تشنه إسرائيل على لبنان منذ الاثنين الماضي واستعدادها لغزو بري، إذ تتابعت الدعوات إلى وقف التصعيد والتحذيرات من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

أفاد مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، بأن واشنطن تعد بيانًا يدعو لوقف إطلاق النار في لبنان.

ونقلت وكالة "رويترز"، الأربعاء، عن ستة مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تقود مساعي دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في غزة ولبنان، وذلك ضمن مبادرة واحدة.

حذَّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الأربعاء من أن الشرق الأوسط يقف اليوم "على شفير كارثة شاملة"، مؤكدًا أن طهران ستدعم لبنان "بكل الوسائل" إذا زادت إسرائيل من شدة هجومها العسكري على حزب الله.

وقال عراقجي في الأمم المتحدة إن "المنطقة على شفير كارثة شاملة. إذا لم يتم وضع حد لهذه الكارثة فإن العالم سيواجه عواقب كارثية"، مضيفا أن بلاده "ستقف إلى جانب الشعب اللبناني بكل الوسائل".

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مساء أمس الأربعاء من أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربات بصواريخ تقليدية، وأن موسكو ستعتبر أي هجوم عليها بدعم من قوة نووية هجومًا مشتركًا.

استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" التهديدات الأمنية الحقيقية التي تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تتراوح بين مؤامرات اغتيال وتهديدات من دولة أجنبية، وهو ما دفع فريق حملته إلى إعادة النظر بشكل جذري في استراتيجيات الحملة وخطط السفر.

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن وسط ملعب فريق الزمالك يتأثر بوجود ناصر ماهر وعبد الله السعيد ومعهم دونجًا خصوصا في النواحي الدفاعية، مشيرًا إلى أن جوميز قد يدفع بـ عمر جابر ظهيرًا أيسر، بينما يلعب محمد شحاتة في الجبهة اليمنى.

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال تصريحات خاصة عبر موقع النادي أن مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعبين في حالة تركيز ويدركون أهمية تلك المباراة.

وقال الشناوي: مباراة الزمالك ستكون صعبة لأنها أمام منافس قوي، ولهذا نحضر للقاء جيدًا، وبعد الاحتفال بدرع الدوري المصري، تم غلق الصفحة تمامًا من أجل الاستعداد لكأس السوبر الإفريقي وهي بطولة قارية والجميع يدرك أهميتها.

عرضت ميتا بلاتفورمز المالكة لفيس بوك أول نماذجها لنظارات الواقع المعزز (أوريون) إلى جانب تحديثات لمنتجاتها في مجال الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مؤتمرها السنوي (كونكت) بمقرها الرئيسي في كاليفورنيا أمس الأربعاء.

هاجم الفنان أحمد العوضي، مؤيدي المساكنة، قائلًا: "ده اسمه رفق بالبلدي وده حرام ومن الكبائر، إزاي أعيش مع ست تحت سقف بيت واحد واحنا مش متجوزين علشان نجرب بعض، الدين ما قالش كده لا الإسلام قالت كده ولا المسيحية قالت كده".

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق: "سيكون هناك مؤتمر تشارك فيه الدول التي تعرضت لسرقة آثارها ومنظمة اليونسكو، للمطالبة بتغيير القانون الخاص بإعادة الآثار المسروقة".

