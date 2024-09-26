بسبب التهديدات الأمنية، تغييرات إستراتيجية في حملة ترامب الانتخابية

استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" التهديدات الأمنية الحقيقية التي تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تتراوح بين مؤامرات اغتيال وتهديدات من دولة أجنبية، وهو ما دفع فريق حملته إلى إعادة النظر بشكل جذري في استراتيجيات الحملة وخطط السفر، الأمر الذي قد يغير وجه السباق الرئاسي الأمريكي في أشهره الأخيرة الحاسمة، حسبما ذكرت “القاهرة الإخبارية”.



وحسب "نيويورك تايمز"، واستنادًا إلى مصادر مطلعة، يواجه ترامب حاليًا تهديدات جدية من إيران، تأتي في إطار ما يبدو أنه محاولة للانتقام منه بسبب قراره باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مطلع عام 2020.

التهديدات الإيرانية

التهديدات الإيرانية لا تقتصر على محاولات الاغتيال المباشرة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى محاولات اختراق إلكترونية تستهدف البريد الإلكتروني لمسؤولي الحملة، مما يضيف بعدًا جديدًا للتحديات الأمنية التي يواجهها الفريق.

وقد دفع تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال خلال الشهرين الماضيين فقط، جهاز الخدمة السرية الأمريكي إلى اقتراح تغييرات جذرية في خطط سفر ترامب وروتين حملته الانتخابية.

ولفتت مصادر إلى أن آخر هذه المحاولات وقعت في 15 سبتمبر الجاري في نادي ترامب الدولي للجولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث حاول رجل يدعى ريان دبليو. روث (58 عامًا)، استهداف ترامب ببندقية نصف آلية.

إلا أنه تم إحباط هذه المحاولة بفضل يقظة أحد عملاء الخدمة السرية الذي اكتشف فوهة البندقية مخبأة في الشجيرات المحيطة بملعب الجولف.