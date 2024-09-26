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أخبار مصر

زاهي حواس يكشف حيلته لاستعادة الآثار المصرية المسروقة

الدكتور زاهي حواس،
الدكتور زاهي حواس، فيتو
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قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق: "سيكون هناك مؤتمر تشارك فيه الدول التي تعرضت لسرقة آثارها ومنظمة اليونسكو، للمطالبة بتغيير القانون الخاص بإعادة الآثار المسروقة".

 

نظام إيطاليا للحفاظ على آثارها

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": أن إيطاليا تحافظ على الآثار بشكل غير عادي لأن، لديها نظامًا صارمًا في إدارة الموارد الأثرية.

 

وثيقة شعبية لاستعادة رأس نفرتيتي

ولفت إن مصر أطلقت وثيقة شعبية للمطالبة بإعادة رأس نفرتيتي، لأن قانون اليونسكو يمنع إعادة أي اَثار أخذت قبل عام 1972.

وأشار إلى أن زيارة الإقبال السياحي تحتاج إلى استعدادات كبيرة وضرورية، ولدينا أماكن أثرية ليست على خريطة الزيارات بالشكل المطلوب.

وتابع: مصر ليست في حاجة لدعاية إلى آثارها لأن أي شخص في العالم يعرفها، ولكن بحاجة إلى التعريف بوجود الأمان، مشيرًا إلى أن الإقبال السياحي قبل حرب غزة كان كبيرًا، لذلك هناك ضرورة بتأكيد فكرة المجتمع الآمن.

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طلب زاهي حواس للمتاحف الأوروبية

وطالب زاهي حواس، المتاحف الأوروبية بالتوقف عن التصرفات الاستعمارية لأنها تستولي على القطع الأثرية بطرق قانونية وغير قانونية، لافتًا إلى أنه خلال رئاسته للمجلس الأعلى للآثار أوقف بعثة تنقيب فرنسية لاسترداد 4 قطع أثرية من باريس، وحينها الرئيس ساركوزي اشتكى منه.

وأكد: آثارنا تحقق مكاسب تصل إلى ملايين الدولارات في المتاحف الأوروبية والأمريكية.


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زاهي حواس رأس نفرتيتي الاثار المسروقة المتاحف الأوروبية شريف عامر

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