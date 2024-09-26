أحمد أبو مسلم: مشاركة الصفقات الجديدة مع الزمالك صعبة وكفة الأهلي هي الأرجح

السوبر الإفريقي، أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن وسط ملعب فريق الزمالك يتأثر بوجود ناصر ماهر وعبد الله السعيد ومعهم دونجًا خصوصا في النواحي الدفاعية، مشيرًا إلى أن جوميز قد يدفع بـ عمر جابر ظهيرًا أيسر، بينما يلعب محمد شحاتة في الجبهة اليمنى.

وقال أبو مسلم عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة Etc: "هناك بعض اللاعبين الجدد لم تشارك مع الزمالك مؤخرًا، والأهلي يمتلك أطراف قوية الشحات وتاو، ومعهم إمام عاشور الذي ينطلق في الناحية اليسرى، ولذلك أعتقد أن دونجا في وسط الملعب ومعهم ناصر ماهر وعبدالله السعيد.. والأفضل للزمالك حاليًا هو اللعب بالثلاثي في ظل وجود مشكلة في تأقلم اللاعبين الجدد سواء بنتايك أو محمد حمدي".

وأضاف: "أعتقد أنه من الصعب أن يلعب مصطفى الزناري أساسيًّا في ظل وجود مشاكل لديه في السرعات، وأخطائه لازالت كثيرة واخرها في لقاء طلائع الجيش بكأس مصر ولا يمتلك ثقة جمهور الزمالك أيضًا، لذلك أرى أن الأفضل وجود عمر جابر ظهير أيسر".

وواصل ظهير أيسر الأهلي السابق تصريحاته قائلًا: "الزمالك يضم لاعبين جيدين لديهم حلول في الملعب مثل زيزو والجزيري وناصر ماهر من اللاعبين الذين يمتلكون شخصية في المباريات الكبيرة، وأرى أن أكبر نقاط الضعف في الزمالك هي حراسة المرمى".

وزاد: "هناك لاعبين مؤثرين في خط هجوم الأهلي سواء حسين الشحات أو بيرسي تاو، كما أن وسام أبوعلي لديهم حوافز كبيرة من أجل تقديم مستوى قوي في تلك المباراة، وهذا الثلاثي هم الأفضل في الهجوم حاليا".

وتابع: "حسام عبدالمجيد لديه سرعات قليلة، ووسام أبوعلي يمتاز بالقوة والسرعة، وبالتالي قد يستغل مهاجم الأهلي بعض الأخطاء من أجل تشكيل خطورة كبيرة على الزمالك".

وختم حديثه قائلا: "الأهلي لديه استقرار كبير، وكفة الفريق الأحمر فنيا هي الأعلى في حراسة المرمى والدفاع، وهناك لاعبين تتألق في المباريات الكبيرة، وقد يفوز الأهلي على الزمالك بهدف نظيف".