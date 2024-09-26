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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يفتح النار على مؤيدي المساكنة: بتحللوا الحرام وتجهروا بالمعصية (فيديو)

الفنان أحمد العوضي،
الفنان أحمد العوضي، فيتو

هاجم الفنان أحمد العوضي، مؤيدي المساكنة، قائلًا: "ده اسمه رفق بالبلدي وده حرام ومن الكبائر، إزاي أعيش مع ست تحت سقف بيت واحد واحنا مش متجوزين علشان نجرب بعض، الدين ما قالش كده لا الإسلام قالت كده ولا المسيحية قالت كده".

 

أحمد العوضي يكشف رأيه في المساكنة

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج البودكاست "ميرور": "المساكنة ضد الدين قولًا واحدًا، وأنا ما أفهمش يعني إيه حد يطلع يقول إنها كويسة وجربوها طلعت حلوة سواء رجل أو ست، بتحللوا الحرام وتجاهروا بالمعصية".

مشكلة أحمد العوضي مع المجاهرين بالمعصية

وتابع: "كلنا بنغلط بس مينفعش نطلع نجاهر بالمعصية ونلاقي حد طالع يتباهى إنه عاش فترة المساكنة مع شخص أجنبي، أنا ما ينفعش أطلع أقول أنا جربت حاجة حرام".

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رسالة أحمد العوضي لمروجي المساكنة

وأكمل: "هو أنا أرضى لأختي المساكنة لأ طبعا مينفعش، محدش يجمل الكلام ويقول جربت وما جربتش جرب انت مع نفسك بس ما تحللهوش، واحد بيشرب خمرة مينفعش يجي يقولي أنا بشرب والشرب حلو، مينفعش نطلع نحلل الحرام ونجاهر بالمعصية".

 

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