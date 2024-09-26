ميتا تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز

عرضت ميتا بلاتفورمز المالكة لفيس بوك أول نماذجها لنظارات الواقع المعزز (أوريون) إلى جانب تحديثات لمنتجاتها في مجال الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مؤتمرها السنوي (كونكت) بمقرها الرئيسي في كاليفورنيا أمس الأربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ بعد سحب نظارة سوداء من علبة معدنية على خشبة المسرح "هذا هو العالم المادي متداخلا مع الصور المجسمة".



وأضاف "في الوقت الحالي، أعتقد أن الطريقة الصحيحة للنظر إلى أوريون هي أنها آلة زمن إلى المستقبل الذي أعتقد أنه سيكون مثيرًا للغاية".

وصنعت نظارات "أوريون" من سبيكة مغنيسيوم ومدعومة برقائق إلكترونية صممتها ميتا.

وسيتمكن المستخدمون من التفاعل مع النظارة من خلال تتبع اليد، وهي تقنية تساعد على العمل في بيئة الواقع الافتراضي أو المختلط والتفاعل معها دون الحاجة إلى وحدات تحكم منفصلة، وكذلك من خلال الصوت وواجهة تحكم عصبي توضع على المعصم.

ووصف زوكربيرج "أوريون" بأنها "مجموعة قيد التطوير"، وقال إن ميتا تخطط للعمل على جعلها أصغر حجما وأكثر أناقة وأقل تكلفة للمستهلكين في وقت لاحق.

التحول نحو الميتافيرس

تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى منذ سنوات على تطوير أجهزة الواقع المعزز، على الرغم من فشل أغلب مساعيها في هذا الصدد، مثل نظارات (جلاس) التابعة لجوجل.

وكان زوكربيرغ حول وجهة أكبر شركة تواصل اجتماعي في العالم عام 2021 نحو بناء أنظمة "الميتافيرس" التي تغوص في عالمي الواقع الافتراضي والمعزز، غير أن تكاليف التطوير المرتفعة والعقبات التكنولوجية أعاقت تسليم المنتجات.

وذكر مصدر قبل المؤتمر إن ميتا تهدف إلى تسليم أولى نظارات الواقع المعزز التجارية للمستهلكين في 2027، وبحلول ذلك الوقت من المفترض أن يؤدي التقدم التكنولوجي إلى خفض تكلفة الإنتاج.

واستعرض زوكربيرج كيف أن نظارات الواقع المعزز يمكنها عرض نوافذ صغيرة متعددة بها نصوص واتساب ومسنجر ومكالمات فيديو ومقاطع إنستجرام المصورة القصيرة، على الرغم من أن العرض التقديمي قدم القليل من التفاصيل عن قدرات النظارة.

مساعد الذكاء الاصطناعي

وكشفت ميتا أيضا عن مجموعة من التحسينات على برمجيات مساعد الذكاء الاصطناعي الذي أثار الاهتمام بنظارات ميتا الذكية من راي بان، بما يسمح للمستخدمين بمسح رموز الاستجابة السريعة وتشغيل الموسيقى من سبوتيفاي استجابة للأوامر الصوتية.

وفي وقت لاحق من العام الجاري، تخطط الشركة لإضافة قدرات الفيديو والقدرة على إجراء ترجمة لغوية فورية بين الإنجليزية والفرنسية والإيطالية أو الإسبانية.

كما أعلنت ميتا عن مجموعة من العروض الجديدة لمنتجات لبرنامج الدردشة الآلي المماثل لتشات جي.بي.تي، وتخطط لبدء دمج الصور الشخصية المنشأة بواسطة البرنامج تلقائيًّا في منشورات فيسبوك وإنستغرام الخاصة بالأشخاص.

ومن بين تحديثات الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها في المؤتمر أيضًا، تحديث صوتي للمساعد الرقمي الذي يدعى "ميتا إيه آي"، والذي سيستجيب حاليا للأوامر الصوتية.

وأوضح زوكربيرغ: "أرى أن الصوت سيكون وسيلة طبيعية أكثر للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي مقارنة بالنص المكتوب".

وبيّنت الشركة إن أكثر من 400 مليون شخص يستخدمون "ميتا إيه آي" شهريًّا.