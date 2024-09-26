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خارج الحدود

ميقاتي يحذر: لبنان على وشك حرب شاملة

نجيب ميقاتي، فيتو
نجيب ميقاتي، فيتو

الحرب على لبنان ، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن لبنان على وشك حرب شاملة، والعدوان الإسرائيلي على لبنان غير مسبوق.

وأكد خلال كلمته اليوم الخميس بمجلس الأمن الدولي، أن إسرائيل تنتهك سيادة، ولن تتوقف إسرائيل عن انتهاكات قرارات الأمم المتحدة.

وقدم ميقاتي الشكر لفرنسا على تعاونها مع الولايات المتحدة لإصدار بيان مشترك لوضع حد للتصعيد في لبنان.

كما أكد حق لبنان في الاستقرار والأمن والأمان، مطالبًا مجلس الأمن للضغط على إسرائيل من أجل وقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات.

ونوه بأن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تقوض استقرار المنطقة بالكامل.

أعلنت وزارة الصحة العامة بلبنان حصيلة إجمالية لضحايا الاعتداءات والغارات الإسرائيلية يوم الأربعاء على عدد من المناطق بلبنان، حيث بلغت 72 شهيدًا و392 جريحًا.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي واعتداءاته طيلة هذا يوم الأربعاء على بلدات وقرى في محافظة النبطية أدت إلى استشهاد عشرين شخصًا وإصابة ثمانية وثمانين بجروح.

وقالت الوزارة إن الغارات الإسرائيلية شملت محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان.

فيما قالت الصحة اللبنانية إن حصيلة العدوان الإسرائيلي أمس الأربعاء على محافظة الجنوب بلغت 18 شهيدًا و183 جريحًا.

 

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