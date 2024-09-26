الخميس 26 سبتمبر 2024
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سياسة

توقعات بانطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب الثلاثاء المقبل

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يترقب أعضاء  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صدور قرار جمهوري بدعوة المجلس للانعقاد، في الدور الخامس للمجلس، الأسبوع المقبل، وفق ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية في هذا الشأن.

 

النواب ينتظر دعوة الرئيس للانعقاد في أكتوبر 

 ومن المقرر أن يصدر القرار الجمهوري بدعوة مجلس النواب، للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفي حال عدم الدعوة ينعقد البرلمان في هذا الموعد بقوة القانون.

 

انطلاق دور الانعقاد الخامس يوم الثلاثاء

ووفقا لمصادر فيتو، أن من المحتمل بشكل كبير أم تكون المجلس للانعقاد في دوره الخامس ستكون يوم الثلاثاء المقبل، ليعقد المجلس جلستين علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

 

ضوابط عقد جلسات النواب وفق نصوص الدستور

وتنص المادة 115 من الدستور: “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور”. 

 

مدة دور الانعقاد العادي لمجلس النواب

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 

ضوابط عقد جلسات النواب

كما نظم قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انعقاد المجلس، حيث تنص المادة 274: “ يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور”.

 

مدة دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب 

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 

موعد الجلسة العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس والأخير 

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس والأخير مطلع أكتوبر المقبل، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد في الدور الخامس والأخير، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الرابع.

 

تشكيل اللجان النوعية 

ويعقب ذلك الدعوة لتشكيل اللجان النوعية الـ25، وعقب التشكيل، يتم الدعوة من خلال رئيس مجلس النواب لإجراء انتخابات هيئات المكاتب (الرئيس -الوكيلين - أمناء السر).

 

عدد اللجان النوعية في مجلس النواب

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الخامس منها كشفت وجود 25 لجنة نوعية.

وتنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: 

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2-لجنة الخطة والموازنة.

3-لجنة الشؤون الاقتصادية.

4-لجنة العلاقات الخارجية.

5-لجنة الشؤون العربية.

6-لجنة الشؤون الإفريقية.

7-لجنة الدفاع والأمن القومي.

8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9-لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

14-لجنة التعليم والبحث العلمي.

15-لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

16-لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18-لجنة السياحة والطيران المدنى.

19-لجنة الشؤون الصحية.

20-لجنة النقل والمواصلات.

21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23-لجنة الإدارة المحلية.

24-لجنة الشباب والرياضة.

25-لجنة حقوق الإنسان.

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

 

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