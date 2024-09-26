تحذيرات باجتماع مجلس الأمن من تحويل لبنان إلى غزة أخرى

الحرب على لبنان ، ناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي التطورات الأخيرة جراء الهجوم الجوي الواسع الذي تشنه إسرائيل على لبنان منذ الاثنين الماضي واستعدادها لغزو بري، إذ تتابعت الدعوات إلى وقف التصعيد والتحذيرات من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمته بافتتاح الجلسة مساء أمس الأربعاء إن لبنان "أضحى على حافة الهاوية"، مجددا تأكيده أن العالم لا يمكن أن يتحمل تحوّل لبنان إلى غزة أخرى، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "الأعمال العدائية تصاعدت بشكل كبير في أعقاب تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان" في إشارة إلى تفجيرات يومي 17 و18 سبتمبر.

وأعرب جوتيريش عن تأييده للجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن "التبادل الكثيف لإطلاق النار يعرض المدنيين للخطر على جانبي الخط الأزرق".

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن الشعب اللبناني يحتاج إلى 70 مليون دولار على الأقل للاستجابة لأعداد متزايدة من النازحين.

نقطة اللاعودة

من جانبه، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في كلمته أمام المجلس من أن الوضع في لبنان اليوم "يمكن أن يصل إلى نقطة اللاعودة"، مشيرًا إلى أن الضربات الإسرائيلية تسببت في "سقوط عدد كبير للغاية من الضحايا في لبنان"، ومتهما حزب الله اللبناني بمواصلة استهداف المراكز السكانية في إسرائيل.

وصرح بارو بأن فرنسا تعمل مع الولايات المتحدة على التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله للسماح بالمفاوضات.

وأضاف أن الخطة الأمريكية الفرنسية لوقف إطلاق النار المؤقت ستعلن قريبًا جدًّا، داعيًا الجانبين إلى الموافقة عليها دون تأخر.

من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن تضامن بلاده مع لبنان في وجه ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الشنيع، الذي قاله إنه يستدعي الرفض المطلق ومحاسبة المتسببين فيه.

وتابع عطاف قائلًا: "ما يتعرض له لبنان اكتملت فيه كل أركان الجرائم التي استنسختها إسرائيل من غزة"، وأضاف أن "إسرائيل تحاول تحويل لبنان إلى غزة أخرى".

وشدد وزير الخارجية الجزائري على أن الشرق الأوسط بحاجة لتضافر جهود الجميع "لتجنيبه ويلات حرب شاملة تلوح في الأفق القريب".

وتشن إسرائيل هجومًا جويًّا واسعًا على لبنان منذ الإثنين الماضي، أسفر حتى الآن عن استشهاد ما يزيد على 600 شخص وإصابة ألفين آخرين، فضلًا عن دمار كبير في المناطق السكنية والبنية التحتية.