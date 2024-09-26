بدء استيفاء مسوغات تعيين معلمي المرحلة الثانية لمسابقة 30 ألف معلم

أعلنت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، ببدء استيفاء مصوغات تعيين معلمي المرحلة الثانية لمسابقة ٣٠ ألف معلم.

وطالبت مديريات التربية والتعليم المرشحين للتعاقد في مسابقة 30 الف معلم مساعد الحضور إلى ديوان المديرية قسم التعيينات بعد استيفاء مسوغات تعيينهم كاملة في المواعيد المحددة وذلك لتسليمهم مسوغات التعاقد والتعاقد معهم وتسليمهم خطاب استلام العمل.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًّا وعاجلا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بشأن التظلمات على مسابقة 30 ألف معلم.

مسابقة 30 ألف معلم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة رابط خاص بتظلمات مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثانية على الموقع الرسمي لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم، وذلك لاستقبال التظلمات الخاصة بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثانية.

سد العجز في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين بمعلمي المدرسة كأولوية لسد عجز المعلمين في المدارس، بالإضافة إلى الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى المعاش.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، واستكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًّا.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة سرعة صرف حقوق جميع العاملين بالحصة في نهاية الشهر أو على بداية الشهر التالي.

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.