السلطات الإسرائيلية تطلب من سكان الشمال البقاء بالقرب من الملاجئ

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية طالبت من تبقى من سكان كريات شمونة بالجليل الأعلى البقاء قرب الملاجئ، في ظل تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

حزب الله يكثف القصف على شمال إسرائيل

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بلدية صفد بالجليل الأعلى طلبت من سكان المدينة البقاء قرب الملاجئ.

وكثف حزب الله اللبناني قصف شمال دولة الاحتلال الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع تصعيد جيش الاحتلال هجماته على جنوب لبنان.

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