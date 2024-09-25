خبراء يكشفون السيناريوهات المتوقعة للشرق الأوسط في ظل التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.. الحرب الإقليمية تقترب.. وتخوفات في تل أبيب من ضرب المناطق الاستراتيجية

فى إطار التصعيد والتصعيد المتبادل بين حزب الله وإسرائيل أصبح التساؤل الذى يطرح نفسه ما السيناريوهات المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط فى حال تزايد حركة التصعيد، خاصة بعد أن زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري أن قوات الحرب الإسرائيلية مستعدة بالكامل لـ غزو بري للبنان إذا لزم الأمر، مشيرا إلى استهداف البنى التحتية للحزب، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية، فماذا قال السياسيون؟

رفعت سيد أحمد

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي: إن السيناريوهات القادمة فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل التصعيد بين حزب الله وإسرائيل ستكون عدم تأثر حزب الله بقتل قيادات الرضوان أو البيجر الذى انفجر، بل إن حزب الله سوف يزداد قوة وتماسكا، لأن إسرائيل تنظر إلى حزب الله باعتباره جماعة مسلحة، في حين أن الحزب ينظر إلى نفسه كما يراه العالم حركة مقاومة للاحتلال.

المقاومة تسلم الراية من جيل لجيل

وأكد رفعت سيد أحمد أنه إذا ذهب جيل من المقاومة جاء جيل جديد يستكمل ما بدأه الجيل السابق، فحزب الله أسسه سيد عباس موسوي واستشهد، وجاء بعده حسن نصر الله، واستشهد الرضوان وجاء بعده فؤاد شكر، أي أن المقاومة مستمرة، أما السيناريو الثاني فسيتنامى التصعيد بين إسرائيل وحزب الله حتى يصل الأمر إلى الحرب، ولكنها ستكون مقيدة، بمعنى أن إسرائيل لا تريد شن حرب برية شاملة على جنوب لبنان، فهى تريد أن تدخل إلى جنوب لبنان لأخذ 10 كيلو مترات، وامتداد 100 كيلو متر، ولن تستطيع ذلك، ولذلك سوف تصعد من ضرباتها الجوية واستخدام سلاح الاغتيالات.

حزب الله سيضرب مثلث الأسلحة الإسرائيلية شمال حيفا

وواصل حديثه قائلا: فى نفس الوقت حزب الله سوف يوجه ضربات مؤثرة ومؤلمة لإسرائيل عن طريق مثلث الأسلحة فى حيفا شمال إسرائيل، وهو ما يركز عليه حزب الله، وبالتالي الحرب بين حزب الله وإسرائيل ممتدة ولكنها ليست حربا برية.

الاستيلاء على الجليل لتحييد دور الطيران الإسرائيلى

وتابع: أما عن السيناريو الثالث فهو أن يحتل حزب الله شمال إسرائيل، وهذا السيناريو ليس له علاقة بالقيادات القديمة لحزب الله، ولكن يدرسه القيادات الجديدة من خلال الاستيلاء على الجليل لتحييد دور الطيران الإسرائيلي، وبالتالي نحن أمام احتمالات تحرير الجليل الأعلى، وهذا الأمر سيكون مؤلما لإسرائيل.

أما السيناريو الرابع فهو ضرب تل أبيب مثلما ضربت إسرائيل بيروت، ففى حالة توسع إسرائيل بضرب مناطق حيوية فى بيروت، سيضرب حزب الله مطار بن جوريون وهذا ما تخشاه إسرائيل.

أحمد يوسف

العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية يزيد من فرص اندلاع حرب إقليمية.

حذر الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، من التصعيد المتبادل بين حزب الله وكيان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية يزيد من فرص اندلاع حرب إقليمية.

أكد يوسف أن الإدارة الأمريكية حريصة على تجنب التصعيد في المنطقة، خاصة في ظل الأزمات التي تواجهها عالميًا، مثل الصراع في أوكرانيا.

حزب الله يسعى للالتزام بضوابط الصراع لتفادي تصعيد الأوضاع

وأوضح أن حزب الله يسعى للالتزام بضوابط الصراع لتفادي تصعيد الأوضاع إلى مستوى الحرب الإقليمية.

وأضاف يوسف أن الأعمال الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك الهجمات على السفارة الإيرانية في سوريا واغتيال إسماعيل هنية، تمثل خطرًا على الاستقرار الإقليمي، محذرًا من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تصعيد أكبر، رغم حرص حزب الله على توخي الحذر.

وأشار إلى أن الأهداف السياسية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تؤدي إلى تصعيد الأمور، مما يفتح المجال أمام تحولات خطيرة في الصراع.

وشدد على أن المشهد في الشرق الأوسط مفتوح على كل الاحتمالات، معربًا عن توقعاته بأن المقاومة ستنتصر في حال تصاعد الصراع، ما قد يتسبب في خسائر كبيرة لإسرائيل في ظل أزمتها الداخلية.

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