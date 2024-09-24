الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 أطلق حزب الله اليوم صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية في نبأ  عاجل .

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع انفجارات في شمال حيفا ناجمة عن عمليات اعتراض صواريخ ووقوع إصابات، وذلك بعد انطلاق رشقة صواريخ جديدة من جنوب لبنان نحو الجليل الأسفل وخليج حيفا.

صافرات إنذار متكررة

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى ان صافرات الإنذار دوت في منطقة حيفا و"الكريوت" وشفاعمرو وسقوط صواريخ في "الكريوت"، بجانب صافرات إنذار المتكررة في الشمال وصولًا إلى "الكريوت" وشرقي حيفا.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد  20 صاروخًا أطلق في الرشقات الأخيرة عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الأودية وتم اعتراض بعضها تجاه مرج ابن عامر وسقط بعضها في مناطق مفتوحة، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وقال إن سلاح الجو هاجم مصادر إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان.

 

 النزاع المستعر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد حذَّر من أنَّ النزاع المستعر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني يهدد بإغراق الشرق الأوسط برمّته في "حرب شاملة".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف مساء اليوم منطقة جلالا بمحيط بشتورة، وهرعت إلى موقع العدوان فرق الدفاع المدني اللبنانية.

 

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