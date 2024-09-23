مواعيد مباريات بلدية المحلة في الدور الأول من بطولة دوري المحترفين
أعلن اتحاد الكرة، جدول مباريات مسابقة دوري القسم الثانى المجموعة الأولى "دوري المحترفين" موسم 2024 - 2025 بمشاركة نادي بلدية المحلة.
وجاءت مواعيد مباريات بلدية المحلة في الدور الأول من دوري المحترفين كالتالي:
جدول مباريات بلدية المحلة في الدور الأول من دوري المحترفين
الداخلية ضد بلدية المحلة - الجولة الأولى- الأثنين 7 أكتوبر.
بلدية المحلة ضد سبورتنج - الجولة الثانية- الأحد 13 أكتوبر
الاتصالات ضد بلدية المحلة - الجولة الثالثة- الأحد 20 أكتوبر.
بلدية المحلة ضد بترول أسيوط - الجولة الرابعة- 28 أكتوبر.
بلدية المحلة ضد بروكسي - الجولة الخامسة - 4 نوفمبر.
المقاولون ضد بلدية المحلة - الجولة السادسة 11 نوفمبر.
بلدية المحلة ضد منتخب السويس - الجولة السابعة- 14 نوفمبر.
ديروط ضد بلدية المحلة - الجولة الثامنة - 18 نوفمبر.
بلدية المحلة ضد أسوان - الجولة التاسعة- 25 نوفمبر.
المنصورة ضد بلدية المحلة - الجولة العاشرة - 1 ديسمبر.
بلدية المحلة ضد راية - الجولة الحادية عشر- 8 ديسمبر.
وادي دجلة ضد بلدية المحلة - الجولة الثانية عشر -12 ديسمبر.
بلدية المحلة ضد طنطا - الجولة الثالثة عشر - 16 ديسمبر.
لافيينا ضد بلدية المحلة - الجولة الرابعة عشر- 24 ديسمبر.
بلدية المحلة ضد أبوقير للأسمدة - الجولة الخامسة عشر -30 ديسمبر.
السكة الحديد ضد بلدية المحلة - الجولة السادسة عشر -6 يناير.
بلدية المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية - الجولة السابعة عشر - 9 يناير.
الترسانة ضد بلدية المحلة- الجولة الثامنة عشر - 13يناير.
بلدية المحلة ضد القناة - الجولة التاسعة عشر - 19 يناير.
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