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مواعيد مباريات بلدية المحلة في الدور الأول من بطولة دوري المحترفين

بلدية المحلة
بلدية المحلة

أعلن اتحاد الكرة، جدول مباريات مسابقة دوري القسم الثانى المجموعة الأولى "دوري المحترفين" موسم 2024 - 2025 بمشاركة نادي بلدية المحلة. 

وجاءت مواعيد مباريات بلدية المحلة في الدور الأول من دوري المحترفين كالتالي:

جدول مباريات بلدية المحلة في الدور الأول من دوري المحترفين

الداخلية ضد بلدية المحلة - الجولة الأولى- الأثنين 7 أكتوبر. 

بلدية المحلة ضد سبورتنج - الجولة الثانية- الأحد 13 أكتوبر 

الاتصالات ضد بلدية المحلة - الجولة الثالثة- الأحد 20 أكتوبر.  

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط - الجولة الرابعة- 28 أكتوبر.  

بلدية المحلة ضد بروكسي - الجولة الخامسة - 4 نوفمبر.  

المقاولون ضد بلدية المحلة - الجولة السادسة 11 نوفمبر.  

بلدية المحلة ضد منتخب السويس - الجولة السابعة- 14 نوفمبر.  

ديروط ضد بلدية المحلة - الجولة الثامنة - 18 نوفمبر.  

بلدية المحلة ضد أسوان - الجولة التاسعة- 25 نوفمبر.  

المنصورة ضد بلدية المحلة - الجولة العاشرة - 1 ديسمبر.  

بلدية المحلة ضد راية - الجولة الحادية عشر- 8 ديسمبر.  

وادي دجلة ضد بلدية المحلة - الجولة الثانية عشر -12 ديسمبر.  

بلدية المحلة ضد طنطا -  الجولة الثالثة عشر - 16 ديسمبر.  

لافيينا ضد بلدية المحلة - الجولة الرابعة عشر- 24 ديسمبر.  

بلدية المحلة ضد أبوقير للأسمدة - الجولة الخامسة عشر -30 ديسمبر. 

السكة الحديد ضد بلدية المحلة - الجولة السادسة عشر -6 يناير.  

بلدية المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية - الجولة السابعة عشر - 9 يناير. 

الترسانة ضد بلدية المحلة- الجولة الثامنة عشر - 13يناير.

بلدية المحلة ضد القناة - الجولة التاسعة عشر - 19 يناير. 

الجدول الكامل لمباريات دوري المحترفين بالموسم الجديد

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

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