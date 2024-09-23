أعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولي أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وقرر اتحاد الكرة رسميا تأجيل انطلاقة مباريات دوري المحترفين إلى السابع من أكتوبر بدلا من 29 سبتمبر الجارى بمشاركة 20 فريقا.

وجاء قرار اتحاد الكرة استجابة للأندية المشاركة في دوري المحترفين بتأجيل موعد انطلاق المسابقة لإتاحة الفرصة أمامهم للاستعداد والترتيب للبطولة.

وأجرى اتحاد الكرة قرعة دوري المحترفين في مقر اتحاد الكرة، وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول.

قرعة دوري المحترفين

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

طنطا ودجلة

لافيينا وراية

أبو قير والمنصورة

السكة وأسوان

الكهرباء وديروط

الترسانة والسويس

القناة والمقاولون

الداخلية والبلدية

سبورتنج والبترول

الاتصالات وبروكسي

وكان اتحاد الكرة كشف أن دورى القسم الثانى أ المعروف باسم دورى المحترفين، سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث فى الموسم الماضى.

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب

2- بلدية المحلة

3- الداخلية

4- وادي دجلة

5- لافيينا

6- القناة

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا

10- السكة الحديد

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات

15- المنصورة

16- ديروط

17- كهرباء الإسماعيلية

18- منتخب السويس

19- الترسانة

20- سبورتنج