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الجدول الكامل لمباريات دوري المحترفين بالموسم الجديد

جدول مباريات دوري
جدول مباريات دوري المحترفين موسم 2024-2025

دوري المحترفين، أعلن اتحاد الكرة رسميا عن الجدول الكامل لمباريات مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولي أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

 

جدول مباريات دوري المحترفين موسم 2024-2025

 

وقرر اتحاد الكرة رسميا تأجيل انطلاقة مباريات دوري المحترفين إلى السابع من أكتوبر المقبل بدلا من 29 سبتمبر الجارى بمشاركة 20 فريقا.

وجاء قرار اتحاد الكرة استجابة للأندية المشاركة في دوري المحترفين بتأجيل موعد انطلاق المسابقة لإتاحة الفرصة أمامهم للاستعداد والترتيب للبطولة.

قرعة دوري المحترفين 

وأجرى اتحاد الكرة قرعة دوري المحترفين في مقر اتحاد الكرة.

 


وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:
طنطا ودجلة
لافيينا وراية
أبو قير والمنصورة
السكة وأسوان
الكهرباء وديروط
الترسانة والسويس
القناة والمقاولون
الداخلية والبلدية
سبورتنج والبترول
الاتصالات وبروكسي

وكان اتحاد الكرة كشف أن دورى القسم الثانى أ المعروف باسم دورى المحترفين، سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث فى الموسم الماضى.

 

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب 

2- بلدية المحلة 

3- الداخلية 

4- وادي دجلة 

5- لافيينا 

6- القناة 

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا 

10- السكة الحديد 

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات 

15- المنصورة 

16- ديروط 

17- كهرباء الإسماعيلية 

18- منتخب السويس 

19- الترسانة

20- سبورتنج

 

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