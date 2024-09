محافظ دمياط: مبادرة المشروعات الخضراء تعكس جهود الدولة للتعامل مع البعد البيئى (صور)

زار الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، محافظة الدقهلية، اليوم لحضور المؤتمر الإقليمى للاعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة.

وتم عقد لقاء برئاسة محافظ دمياط واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، تبادلوا خلاله الدروع التذكارية، كما ترأسوا المؤتمر الإقليمى للاعلان عن المشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة، على مستوى المحافظات الثلاث بعد أن تم تأهيلهم من قبل اللجنة التنفيذية للمبادرة، تمهيدًا للمنافسة على مستوى الجمهورية، حيث يأتى ذلك فى إطار استعداد مصر للمشاركة فى قمة المناخ COP 29 المقرر انعقاده فى مدينة باكوا بدولة أذربيجان.

وعُقدت فاعليات المؤتمر بمقر ديوان عام محافظة الدقهلية، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية واللواء محمد صلاح الدين سكرتير عام محافظة الدقهلية والدكتور محمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية ومدير التطوير المؤسسى وبناء القدرات والأستاذ الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس.

وفى مستهل كلمته وجه " محافظ دمياط " التحية إلى محافظة الدقهلية على استضافة هذا الحدث لتكريم المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة على مستوى محافظات دمياط،الدقهلية، والشرقية.

كما أكد الشهابي مجددًا أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عكست نتائج الجهود الوطنية التى بذلتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع التداعيات المترتبة عليها والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأشار الى أنها بالفعل مبادرة رائدة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والذكية لما تستهدفه من تعزيز أُطر التعامل مع البعد البيئى، حيث أنها حققت نجاح كبير خلال المرحلة الأولى التى جاءت تزامنًا مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 ، علاوة أيضا على ما حققته المرحلة الثانية من نجاح حيث حصلت محافظة دمياط على المركز الثالث بفئة المشروعات الكبيرة عن مشروع ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج خلال المرحلة الأولى، كما فازت بالمركز الأول على مستوى الاقليم عن مشروع المجزر الآلي والمحجر الصحي والمركز الثانى على مستوى الإقليم عن مشروع تطوير اللسان وذلك بالمرحلة الثانية..

وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " أن المبادرة الوطنية فى مرحلتها الثالثة، تقدم فيها عن محافظة دمياط عدد ٣٨ مشروع بالفئات الستة، قامت اللجنة التنفيذية بتقييم تلك المشروعات وفقًا للمعايير التى حددتها المبادرة، وتم استبعاد المشروعات التى لم تتوافر بها تلك المعايير والتى يأتى أهمها المكونين الأخضر والذكى، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن تأهيل ١٤ مشروع لهذا المؤتمر.

وفى ختام كلمته هنأ " محافظ دمياط "جميع الفائزين عن المشروعات المقدمة بالمحافظات الثلاث على ما قدموه من جهد واضع لوضع حلول بيئية للتكيف مع التغيرات المناخية ووجه الشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية على الجهود المبذولة لتقييم المشروعات خلال الفترة الماضية.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته بتواجده على أرض محافظة الدقهلية للمشاركة في احتفاليه تكريم أصحاب المشروعات المتقدمين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة والتي تشارك فيها المحافظة ب 9 مشروعات متأهلة للتحكيم الوطني تمهيدا لاختيار المشروعات الفائزة للمشاركة في مؤتمر المناخ cop29 والذي سيعقد في دوله اذربيجان.

و أكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، لذا أطلقت الحكومة المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع محافظات الجمهورية كونها تعد مبادرة رائده وغير مسبوقة كآلية مبتكرة للحد من التلوث واثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة علي مستوي المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وأشاد محافظ الشرقية بدور وجهود أعمال اللجنة التنفيذية التي قامت بتقييم واختيار المشروعات المقدمة وعقد المقابلات الشخصية مع المشاركين بالمشروعات والافكار من أبناء المحافظة طبقا للمعايير المهنية والعلمية التي وضعتها المبادرة بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والتنمية المحلية والاتصالات وكافة الوزارات والجهات المعنية.

ومن جانبه رحب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمحافظى دمياط والشرقية، كما رحب بحضور المؤتمر الإقليمي لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيه في دورته الثالثه بمحافظة الدقهلية، وأكد محافظ الدقهلية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يتم تنفيذها برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار مشاركة مصر في مؤتمر المناخ ( 29 COP ) المقرر انعقاده في مدينة باكوا بدولة أزربيجان، وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية التي أعدتها مصر لتغير المناخ 2050 وأشار أن هذه المبادرة التي تستهدف دعم تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء الذكية مثل ( المشروعات الصديقه للبيئة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة ) للحد من الملوثات البيئية التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلبًا علي تغير المناخ مما يهدد الحياة علي كوكب الأرض..



وأشار إلى أنه تم تسجيل المشروعات علي المنصة الإلكترونية للمبادرة بعدد ٨٧ مشروع بمحافظة الدقهلية، وتمت التصفية من خلال النظام الالكتروني للمشروعات المكتملة بعدد ٢٢ مشروع تم دراستهم وتقييمهم من خلال اللجنة التنفيذية بمحافظة الدقهلية طبقًا للمعايير الموضوعه من قبل إدارة المبادرة، وتم تصعيد عدد ١٤ مشروع تمثل المراكز الثلاث الاولى في الفئات ال 6 للمنافسة علي المستوي الوطني من خلال اللجنة الوطنية.

ولفت الى أن محافظة الدقهلية تصدرت المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدورة الثانية من المشروعات الخضراء الذكية بفوز مشروع من محافظة الدقهلية بالمركز الأول في فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة على مستوى الجمهورية بمشروع مكافحة الآفات الزراعیة الناتجة عن التغیرات المناخیة باستخدام روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناع، وأشار أيضًا أن محافظة الدقهلية كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في التغيرات المناخية وانبعاثات الغازات الدفيئة منها على سبيل المثال ( تطوير البنية التحتية لمرافق معالجة المخلفات البلدية - وانشاء مدفن صحي آمن - ونقل كافة المقالب العشوائية ) بما يضمن الإدارة السليمة للمخلفات البلدية والحد من انبعاث الغازات الدفيئة

و تم تكريم المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات الثلاثة، فالبنسبة لمحافظة دمياط جاءت المشروعات الفائزة بفئة المشروعات الكبيرة " مشروع إعادة تدوير المخلفات الورقية الحكومية بالمركز الأول المقدم من مروة عبد الفتاح بالمجلس القومى للمرأة، ومشروع ثورة إعادة تدوير النفايات إلى حديد أخضر باستخدام الهيدروجين المستدام من مياه البحر بالمركز الثانى المقدم من مرفت الدسوقي " علماء المستقبل بوزارة التربية والتعليم.

ولفت الى مشروع الإنتاج السمكى المستدام القائم على معايير الاقتصاد الأخضر من خلال تطوير المزرعة السمكية بالرطمة بالمركز الثالث والمقدم من المهندس محمد الدالى بإدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة دمياط.

وفيما يخص المشروعات المتوسطة جاء مشروع تصميم وتحسين أداء أنظمة إنتاج الهيدروجين الأخضر القائمة على الطاقة المتجددة واستخدامها فى الطهى النظيف بالمركز الأول والمقدم من الدكتور عمرو عبد الله بكلية الهندسة بجامعة حورس والذى يُعد المشروع السفير،و مشروع الطاقة الشمسية لمحطة بحوث السرو المقدم من الدكتور ابراهيم مسعد بالمركز الثانى، وبالمركز الثالث جاء مشروع منصة نابوليا لبيع الأثاث وتقديم خدمة تجديد الأثاث المستعمل قدمه المهندس أحمد أبو صالحة بنابوليا تك

وعن فئة المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فاز مشروع عربات طعام ذكية لإدارة منطقة خضراء مستدامة قدمته الدكتورة دعاء حافظ بجامعة دمياط.

وبالنسبة لفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة حقق مشروع smart irrigation system المقدم من آية أبو العينين بكلية العلوم بجامعة دمياط علىالمركز الأول، ومشروع تطوير نظام رادارى لطب اللاتلامسى لرسم الإشارة الكهربائية للقلب من أجل التشخيص الطبى السريع والدقيق باستخدام رادار الموجة المليمترية ٧٧ جيجا هرتز بالمركز الثانى حيث قدمه الدكتور عمرو عبد الله بكلية الهندسة بجامعة حورس وكذلك مشروع woodst is a panted material that is created by hand sawdust is mixed with abio_ sourced binder before in to the form of a brick or the desired tailor made design بالمركز الثالث والمقدم من المهندس حازم الزكى kitzoom

وعن فئة المبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح حقق مشروع عين المزارع الذكية المقدم من الدكتورة نها الصياد بجامعة حورس على المركز الأول ومشروع نظام الانذار المبكر للأمراض باستخدام لاقمات البكتيريا كبدائل خضراء آمنة ضد البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية المنتشرة فى مياه الصرف الصحى والمجارى المائية قدمته الدكتورة دعاء حافظ كلية العلوم بجامعة دمياط على المركز الثانى، وجاء مشروع البنك الأخضر الذى قدمه على البيومى بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر على المركز الثالث



وأخيرا وعن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة جاء مشروع استخدام تقنية البيوفلوك وبكتريا الباسيلس سالى لإنتاج الغذاء الطبيعى ومعالجة مياه المزارع السمكية قدمته المهندسة اسراء شتا بالمزرعة السمكية الرطمة بمحافظة دمياط.