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محافظ دمياط يتابع سير العملية التعليمية بمدينة عزبة البرج

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع مدرسة كفر حميدو الصناعية، ڤيتو

استأنف الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته التفقدية لعدد من المدارس فى أول أيام العام الدراسى الجديد، لمتابعة سير العملية التعليمية، والتى جاءت بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

 

محافظ دمياط يتابع مدارس التعليم الفني في موقعها الجديد

حيث تفقد ظهر اليوم الأحد مدرسة التجارة الثانوية المشتركة الملحقة بمدرسة الإعدادية بنات، لمتابعة سير العملية التعليمية بالفترة المسائية، كما تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " أيضًا مدرسة كفر حميدو الثانوية الصناعية المحلقة بمدينة عزبة البرج والتى تعد مدرسة تكميلية لمدرسة الفنية بنات قسم " الخياطة والتريكو"، حيث اطمأن على استقرار اليوم الدراسى وجاهزية المدارس وأكد على تسليم الكتب للطلبة.

محافظ دمياط يتابع المدرسة الإلكترونية بنات بشطا "المهنية سابقًا"

 

وعلى جانب آخر،، تفقد "المحافظ" المدرسة الإلكترونية بنات بشطا "المهنية سابقًا"، حيث استهل زيارته للمدرسة بمتابعة كنترول لجنة التقييم والتحقيق الخاص بنظام الجدارات، والذى يتضمن إعداد ملف كامل خاص بكل طالبة يتضمن جزأين تعريفى ومهارى،  كما تفقد الفصول الدراسية وتواصل مع الطالبات واستمع إلى مطالبهن بشأن تغطية المنطقة بسيارات الأجرة بخط سير " الشهابية/ شطا "، حيث أكد حرصه تنفيذ هذا المطلب للتيسير عليهن، وتفقد قاعات الإلكترونيات والمناهل ودورات المياه، ووجه بتوصيل الكهرباء للقاعات لتشغيل الأجهزة وتجهيز دورات المياه بشكل مناسب للمعلمات والطالبات.

أكد "الدكتور أيمن الشهابى" حرصه متابعة العملية التعليمية من خلال الزيارات الميدانية، حيث لفت إلى أن ١١٢٩ مدرسة على مستوى المحافظة بعدد ١١٤٤٥ فصلا دراسيا، استقبلت ٣٩٣٦٤٢ طالبا وطالبة، مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

 

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