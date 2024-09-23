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خارج الحدود

الكرملين: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور وغير قابل للتنبؤ

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

 أعرب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن قلق موسكو البالغ إزاء التدهور السريع للأوضاع في الشرق الأوسط، مع تفاقم التوتر وصعوبة التنبؤ بمآلات النزاع.

 

موسكو قلقة من الأوضاع في الشرق الأوسط 

 وأوضح بيسكوف أن موسكو  قلقة من تدهور  الأوضاع  بشكل سريع  في الشرق الأوسط، مع تفاقم التوتر وصعوبة التنبؤ بمآلات النزاع.

 وسبق أن أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلقه الشديد بشأن الوضع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إدارته مستمرة في الضغط على كافة الأطراف.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الوزير لويد أوستن أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت،  امس الأحد، عقب مجموعة من الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة "حزب الله "اللبنانية على شمال إسرائيل.

وأضافت الوزارة في بيان أن أوستن شدد خلال الاتصال على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي لإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى ديارهم في الشمال، مؤكدًا قلقه على سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في المنطقة.

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الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الكرملين دميتري بيسكوف موسكو

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