كيف يرى خبراء تصريحات "نتنياهو" بشأن خريطة الشرق الأوسط الجديد؟.. طارق فهمي: إسرائيل مهزومة استراتيجيا وخطابه شو إعلامي.. وأحمد يوسف: خططه جاءت بالسلب على دولة الاحتلال

حالة استهجان وانتقادات شديدة أثارتها تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى بأن بلاده دخلت مرحلة جديدة من الحرب، وأنهم بدأوا للتو وسيعملون على تغيير خريطة الشرق الأوسط.

البعض وصف تصريحات نتنياهو بالمحاولة لشغل الرأى العام الداخلى عن مشكلة الرهائن لدى حماس، والبعض الآخر يتفق مع هذه التصريحات، ولكن يرى أن التغيير بالمنطقة سيأتي بالسلب على إسرائيل، وإظهار فشلها وضعف قوة الردع الإسرائيلية.. فماذا قالوا.

طارق فهمى

شو إعلامى

قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الإستراتيجي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن حديث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه بدأ في خطة تغيير الشرق الأوسط هو خطاب للاستهلاك الإعلامي.

وأكد فهمي لـ فيتو أن نتنياهو يسعى لإنهاء التهديدات التي تواجه الكيان الصهيوني في محيطه الإقليمي، مشيرا إلى أن نتنياهو حدد 7 جبهات تستهدف الكيان.

وأشار إلى أن نتنياهو يحاول استغلال الأحداث الأخيرة في لبنان للترويج بأنه يسعى لاجتثاث المقاومة في المنطقة وفرض الإرادة الصهيونية عليها، مؤكدا أن ذلك لن يحدث.

وأوضح أن الكيان الإسرائيلي مهزوم استراتيجيا ويعاني من انقسام داخلي خطير وفشل كبير في غزة ولا يستطيع تحقيق الأمن لمستوطنيه أو إعادتهم للشمال بعد تهجيرهم لمدة أكثر من سنة.

احمد يوسف

التغيير ضد الكيان المحتل وليس لصالحه

قال الدكتور أحمد يوسف الخبير الإستراتيجى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن تصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بأن بلاده دخلت مرحلة جديدة من الحرب، وأنها تعمل على تغيير الشرق الأوسط، صادقة لكن هذا التغيير ليس لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي بل ضده.

وأكد لـ فيتو أن هناك هزيمة استراتيجية لكيان الاحتلال الإسرائيلي تتمثل في الفشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة أبرزها إعادة الأسرى والقضاء على المقاومة، وكذلك فشله في إعادة المستوطنين إلى المستعمرات في شمال الكيان كما خسر جيش الاحتلال الإسرائيلي عنصر الردع.

وتابع: ”بالنظر إلى خريطة الشرق الأوسط نجد أن الجبهات بدأت تتوالى لوقف حرب الإبادة على غزة من إيران إلى الحوثيين في اليمن إلى المقاومة في العراق إلى حزب الله في لبنان إلى الضفة الغربية غزة".

يذكر أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قال إن بلاده دخلت مرحلة جديدة من الحرب، وأنهم بدأوا للتو وسيعملون على تغيير الشرق الأوسط.

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