الخارجية الروسية: موسكو لن تتسامح مع هؤلاء الموظفين بالمخابرات البريطانية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن ️موسكو لن تتسامح مع أنشطة الموظفين غير المعلنين في أجهزة المخابرات البريطانية على الأراضي الروسية.

موسكو لن تتسامح مع موظفي المخابرات البريطانية غير المعلنين

وأوضحت أن ️موسكو تعتزم مواصلة الرد بحزم وحذر على أي تصرفات غير ودية من جانب لندن.

وأضافت أن ️️موسكو تدعو لندن إلى التخلي عن خطها العدائي المعيب الذي يأتي بنتائج عكسية تجاه روسيا.