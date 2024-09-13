الخارجية الروسية: موسكو لن تتسامح مع هؤلاء الموظفين بالمخابرات البريطانية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن ️موسكو لن تتسامح مع أنشطة الموظفين غير المعلنين في أجهزة المخابرات البريطانية على الأراضي الروسية.
موسكو لن تتسامح مع موظفي المخابرات البريطانية غير المعلنين
وأوضحت أن ️موسكو تعتزم مواصلة الرد بحزم وحذر على أي تصرفات غير ودية من جانب لندن.
وأضافت أن ️️موسكو تدعو لندن إلى التخلي عن خطها العدائي المعيب الذي يأتي بنتائج عكسية تجاه روسيا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.