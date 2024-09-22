بايدن: نفعل كل ما بوسعنا لمنع اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لمنع اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط، مضيفا: "ما زلنا نضغط بشدة بهذا الاتجاه".

وتابع الرئيس الأمريكي: "أشعر بالقلق إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط".

احتمالية توسع القتال بين حزب الله وإسرائيل

وأمس، قال مسؤولون أمريكيون، إن تقديرات إدارة الرئيس جو ‎بايدن تشير إلى احتمالية توسع القتال بين حزب الله وإسرائيل بشكل كبير، وأن فرص منعه منخفضة حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن 20 قائدا من قوات الرضوان التابعة لحزب الله قتلوا في الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي لـ أكسيوس: كامل القيادة العليا لـ "قوة الرضوان" تم القضاء عليها.

الغارة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية

والجمعة، انهار مبنيان سكنيان في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية في غارة إسرائيلية على الضاحية.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ توجهت إلى الموقع، وأن عناصرها باشروا تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثًا عن المفقودين تحت الأنقاض.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية الرسمية)، استهدفت الغارة الإسرائيلية "شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس".

وقالت الوكالة إن الغارة "جاءت في ساعة الذروة، ما تسبب بخسائر بشرية".