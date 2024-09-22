عقب ضبط فتاة فيديو الهرم، عقوبة نشر شائعات وأخبار كاذبة

شرحت مصادر قضائية عقوبة نشر اخبار كاذبة والشائعات وذلك عقب كشف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن ادعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعدى بالهرم من قبل أشخاص يحملون الجنسية السودانية.

وقالت المصادر إن القانون يجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة يعاقب عليها، وحددت المادة 188 من القانون العقوبات العقوبة وهى الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه.

وأضافت المصادر أنه نصت مواد قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أوأوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة 102 مكرر على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل منأذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

واشارت المصادر الى ان تطبيق هذا النص يتوقف على إثبات سوء القصد وتعمد نشر الأخبار الكاذبة، فإذا ماثبت حسن النية وأن الغاية من وراء هذا الفعل هو استغاثة أو لسرعة إتصال علم السلطات بالواقعة حتي يتم تدارك الأمر، والفيصل في الأمر هو عناصر الإثبات في الأوراق من تحريات مباحث ومايدلل علي علمها اليقيني بأن ما اقدمت عليه من أفعال نشرتها عبر وسائل التواصل هو أخبار كاذبة ومن شأنها إثارة الفزع وتكدير السلم.



وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن إدعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعدى من قِبل 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط الفتاة القائمة بنشر مقطع الفيديو (طالبة 17 سنة – مقيمة بدائرة القسم)، وبمواجهتها إعترفت بقيامها ببث المقطع "على خلاف الحقيقة" بهدف زيادة نسب المشاهدة ونفت تعرضها لثمة تعدى أو سرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.