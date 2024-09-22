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خارج الحدود

إعلام عبري يكشف عدد الصواريخ التي أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

لبنان، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقها حزب الله على عدة مناطق في الشمال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد.

 

إجمالي صواريخ حزب الله المنطلقة نحو مدن شمال إسرائيل

وقالت: إن إجمالي الصواريخ التي أطلقت من لبنان تجاه شمال البلاد هذه الليلة نحو 30 صاروخا.

 

إطلاق 15 مقذوفا على مدن شمال إسرائيل

وكانت القناة الإسرائيلية 12، قد ذكرت أنه تم إطلاق نحو 15 مقذوفا قبل قليل للمرة الثانية في غضون ساعات من الأراضي اللبنانية باتجاه مدن شمال إسرائيل.

أما موقع "إسرائيل هيوم"، فأكد "إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ للمرة الثالثة من لبنان باتجاه مدن الشمال".

وقبل ذلك، أعلنت حزب الله اللبناني فجر الأحد، استهداف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" الواقعة جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ.

وقال حزب الله في بيان إنه "استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين".

وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن "حزب الله أطلق صواريخ متوسطة المدى على مناطق جنوب حيفا صباح الأحد، ووسع نطاق هجماته بشكل كبير".

 

سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

وكانت أفادت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بأن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه عقب الرشقة الصاروخية الأخيرة لحزب الله سلاح الجو يشن غارات الآن على لبنان.

وأفاد شهود عيان بأن سربا كبيرا من الطيران الحربي يحلق بشكل منخفض نحو الحدود اللبنانية.

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