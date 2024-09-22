إعلام عبري: أضرار وحرائق لحقت قاعدة رامات ديفيد نتيجة الهجوم الصاروخي من لبنان

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ غارات تستهدف مواقع إطلاق صواريخ جنوبي لبنان.

وأفادت بأن قاعدة رامات ديفيد تعرضت لأضرار وحرائق لحقت نتيجة الهجوم الصاروخي من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في أعقاب صفارات الإنذار التي انطلقت قبل قليل في منطقة الشمال، جرى رصد إطلاق ما لا يقل عن 10 صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "تم اعتراض معظم المقذوفات، وسقط مقذوف واحد في المنطقة وجاري التحقيق بالحادث".

وأكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إصابة شخص جراء سقوط شظية من أحد الصواريخ في الجليل الأسفل.

وأفادت بتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء جنوب لبنان، ووقوع غارة إسرائيلية على بين زوطر ودير سريان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من فجر الأحد أنه وجّه ضربات لنحو 290 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان يوم السبت.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت منصات إطلاق، وبنية تحتية خاصة بحزب الله في مناطق متعددة جنوب لبنان.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل على "تفكيك وإضعاف قدرات حزب الله والبنية التحتية الخاصة به".

الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان



وكانت الخارجية الأمريكية قد دعت مواطنيها على مغادرة لبنان ما دامت هناك رحلات تجارية من مطار رفيق الحريري الدولي.



وقالت الخارجية الأمريكية: "تحث الولايات المتحدة المواطنين على مغادرة لبنان بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة في ضوء التوتر المستمر بين حزب الله وإسرائيل".

وأضافت: "في الوقت الحالي، تتوفر الرحلات الجوية التجارية، ولكن بسعة منخفضة. وإذا تفاقم الوضع الأمني، فقد تصبح الخيارات التجارية للمغادرة غير متاحة. يرجى التحقق من خيارات الطيران في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي".

كما دعت أيضا وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية المواطنين الأردنيين لعدم السفر إلى لبنان، وطلبت من المقيمين هناك مغادرة الأراضي اللبناني "بأقرب وقت ممكن".

وذكرت الوزارة في منشور على حسابها في منصة "إكس" أن "الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أكد أن هذه التوصية تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين الأردنيين في لبنان، خصوصا في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، التي تهدد أمن المنطقة برمتها".

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