أخبار الفن: المتحدة تتعاقد مع أحمد عزمي على مسلسل لرمضان 2025، وفاة منصور عبد الغني صاحب المشهد الشهير في فيلم عسكر في المعسكر، تصريحات مثيرة لـ محمد العدل في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

أعلن الفنان أحمد عزمي، تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل رمضاني للعرض فى 2025.



وقال أحمد عزمي عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “شكرا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم على دعمكم ومساندتكم الرائعة وكلامكم اللي هيفضل وسام علي صدري.. كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الأوسط وللدور العظيم الذي تقوم به.. التقيت اليوم بالأستاذ (عمرو الفقي) المدير التنفيذي للشركة المتحدة، وتم بفضل الله توقيع عقد عمل فني لرمضان القادم بإذن الله...أدام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي أحلي.. اللهم لك الحمد”.

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة بحفل زفاف نجلها في إيطاليا، وسط عدد كبير من أصدقائها المقربين وأهالي العروسين.

وحرص كل من أحمد سعد وعلياء بسيوني ونادر صعب وغيرهم علي حضور حفل زفاف نجل بسمة وهبة في إيطاليا، وسيطرت الأجواء السعيدة علي الحفل.

قرر القائمون علي حفل مهرجان موريكس دور 2024 تأجيل الحفل في لبنان نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بالوقت الحالي.

ومن المقرر تحديد الموعد الجديد لإقامة حفل موريكس دور 2024 في وقت لاحق.

وأصدرت إدارة مهرجان موريكس دور 2024 بيانا وجاء نصه كـ الأتي:" بعد الظروف الآليمة المتتالية التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالاعتداءات الغشيمة على بلدنا الحبيب والتي أودت بحياة العديد من القتلى والجرحى، وتضامنًا مع أشقائنا في الوطن، قررت لجنة "الموركس دور" إرجاء الحفل الذي كان مقررًا أن يقام مساء الأحد 22 سبتمبر إلى موعد يحدد لاحقًا تبعًا للظروف.

نظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب ، اليوم ندوة حوارية تحت عنوان تجارب ورؤية إبداعية" حضرها كل من المخرج هاني لاشين، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرجة ساندرا نشأت وغيرهم

وقال المنتج محمد العدل خلال الندوة:" إنه كان هناك جيل من الفنانين يفكرون كثيرا في مصلحة البلد بعكس النجوم الحاليين، موضحا:" في جيل زمان من الفنانين كانوا عايزين يقدموا مواضيع تهم البلد والناس، وعارف إن الجمهور هو اللي صنعه، عكس النجوم في الفترة الحالية اللي شايفين إن هما اللي صنعوا نفسهم والجمهور كده كده جاى وراهم.

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بفيديو جديد له ظهر فيه مع ابنه علي، ليكون أول ظهور له بعد واقعة اتهام سيدة له ولصغيره بضرب ابنها الطالب داخل ناد شهير بأكتوبر.

في هذا السياق، تجاهل محمد رمضان، أزمة نجله الأخيرة، وذلك بعد أن اتهمت إحدى السيدات نجله بضرب ابنها، وظهر محمد رمضان في بداية الفيديو يمارس تمرينات رياضية ثم بعدها كان يجلس بجانب ابنه، ويغني كلمات أحدث أغنياته "يلا".

افتتح منذ قليل مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان فى نسخته الدورة الرابعة عشرة (دورة النجم أحمد السقا)،

وتتضمن فقرات الحفل عرض فيلم عن الدورة 14 من المهرجان، وعرضا فنيا " أوبريت "، بالإضافة لتكريم عدد من نجوم الفن، وبعد انتهاء حفل الافتتاح يعرض العرض المسرحي "المطبخ " من مصر

انطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السابعة عشرة الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر اليوم الجمعة وسط حضور جماهيري ضخم.

وبدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان سماع فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويستمر المهرجان حتى 26 سبتمبر من نفس الشهر.

توفي الممثل منصور عبد الغني صاحب أشهر مشهد في فيلم عسكر في المعسكر الذي قدمه محمد هنيدي.

أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته باستجابة الشركة المتحدة للفنان أحمد عزمي وتعاقدها معه علي مسلسل في رمضان 2025

وطلب صلاح عبدالله عبر “فيس بوك” من عمرو الفقي العضو التنفيذي للشركة المتحدة أن يتواصل مع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لتكوين فريق عمل لرصد الحالات المشابهة لأحمد عزمي وعرضها علي المخرجين وبالأخص الشباب

أحيا المطرب مصطفى حجاج، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية بأحد النوادي الكبرى بمدينة العبور ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وتألق مصطفي حجاج خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي يحبها الجمهور ومن بينها منعنع ومبحنلهاش، وأشعل حماس الجمهور برقصه معهم على أغنية خطوة.